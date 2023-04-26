Самая вкусная яичница по-арабски: удивите родных ароматной шакшукой

Быстрый и оригинальный завтрак

Если пышные омлеты с овощами вам уже надоели, попробуйте завтрак в плюс-минус той же конфигурации продуктов. Это шакшука. На авторство этого рецепта претендуют как арабы, так и марокканцы, израильтяне и йеменцы.

Какой бы вариант шакшуки ни был "трушным", это любимый сезонный завтрак многих украинцев. Рецептом поделились на портале Евгения Клопотенко.

Ингредиенты:

3 яйца

2 томата (больших)

1 зубчик чеснока

1/4 шт. луковицы

1/2 шт. болгарского перца

1/2 шт. цуккини (небольшого)

300 г консервированных томатов пелати

4 веточки петрушки

1 щепотка звезды

2 ст. л. оливкового масла

Способ приготовления:

Нарежьте помидоры большими кубиками и переложите в миску. Очистите зубчик чеснока, раздавите ножом и мелко порежьте. Добавьте измельченный чеснок в томаты. Туда же добавьте мелко нарезанный лук (приблизительно четверть средней луковицы). Половину красного болгарского перца и цуккини сперва нарежьте полосками, а затем крупными кубиками. Добавьте в миску с овощами 300 г томатов пелати, они придадут блюду прекрасного аромата и насыщенности. Посолите и добавьте 1 ст. л. оливкового масла. Разогрейте в сковороде столовую ложку оливкового масла и обжарьте овощную смесь на среднем огне примерно 5-7 минут до мягкости. Добавьте 1 щепотку звезды. Аккуратно разбейте в сковороду 3 яйца. Посолите по вкусу и готовьте примерно 2-3 минуты на небольшом огне. Тушите блюдо на небольшом огне примерно 7-10 минут. Перед подачей посыпьте свежей зеленью, например петрушкой.

Кстати, овощную смесь для шакшуки можно приготовить заранее. Просто приготовьте побольше и поставьте в холодильник. Ее можно хранить в течение 4-5 дней. Кстати, мы рассказывали, как правильно замораживать овощи.