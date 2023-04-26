Укр

Самая вкусная яичница по-арабски: удивите родных ароматной шакшукой

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Очень красивое и ароматное блюдо
Очень красивое и ароматное блюдо. Фото klopotenko.com

Быстрый и оригинальный завтрак

Если пышные омлеты с овощами вам уже надоели, попробуйте завтрак в плюс-минус той же конфигурации продуктов. Это шакшука. На авторство этого рецепта претендуют как арабы, так и марокканцы, израильтяне и йеменцы.

Какой бы вариант шакшуки ни был "трушным", это любимый сезонный завтрак многих украинцев. Рецептом поделились на портале Евгения Клопотенко.

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 2 томата (больших)
  • 1 зубчик чеснока
  • 1/4 шт. луковицы
  • 1/2 шт. болгарского перца
  • 1/2 шт. цуккини (небольшого)
  • 300 г консервированных томатов пелати
  • 4 веточки петрушки
  • 1 щепотка звезды
  • 2 ст. л. оливкового масла

Способ приготовления:

  1. Нарежьте помидоры большими кубиками и переложите в миску. Очистите зубчик чеснока, раздавите ножом и мелко порежьте. Добавьте измельченный чеснок в томаты. Туда же добавьте мелко нарезанный лук (приблизительно четверть средней луковицы).
  2. Половину красного болгарского перца и цуккини сперва нарежьте полосками, а затем крупными кубиками.
  3. Добавьте в миску с овощами 300 г томатов пелати, они придадут блюду прекрасного аромата и насыщенности. Посолите и добавьте 1 ст. л. оливкового масла.
  4. Разогрейте в сковороде столовую ложку оливкового масла и обжарьте овощную смесь на среднем огне примерно 5-7 минут до мягкости. Добавьте 1 щепотку звезды.
  5. Аккуратно разбейте в сковороду 3 яйца. Посолите по вкусу и готовьте примерно 2-3 минуты на небольшом огне.
  6. Тушите блюдо на небольшом огне примерно 7-10 минут. Перед подачей посыпьте свежей зеленью, например петрушкой.

Кстати, овощную смесь для шакшуки можно приготовить заранее. Просто приготовьте побольше и поставьте в холодильник. Ее можно хранить в течение 4-5 дней. Кстати, мы рассказывали, как правильно замораживать овощи.

Теги:
#Рецепт #Сниданок #Яйця #Шакшука