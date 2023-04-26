Найсмачніша яєчня по-арабськи: здивуйте рідних ароматною шакшукою

Швидкий та оригінальний сніданок

Якщо пишні омлети з овочами вам вже набридли, спробуйте сніданок у плюс-мінус тій же конфігурації продуктів. Це шакшука. На авторство цього рецепту претендують як араби, так и марокканці, ізраїльтяни та йєменці.

Який би варіант шакшуки не був "трушним", це улюблений сезонний сніданок багатьох українців. Рецептом поділились на порталі Євгена Клопотенка.

Інгредієнти:

3 яйця

2 томати (великих)

1 зубчик часнику

1/4 шт. цибулини

1/2 шт. болгарського перцю

1/2 шт. цукіні (невеликого)

300 г консервованих томатів пелаті

4 гілочки петрушки

1 дрібка зіри

2 ст. л. оливкової олії

Спосіб приготування:

Наріжте томати великими кубиками і перекладіть в миску. Очистіть зубчик часнику, роздушіть ножем і дрібно поріжте. Додайте подрібнений часник до томатів. Туди ж додайте дрібно нарізану цибулю (приблизно чверть середньої цибулини). Половину червоного болгарського перцю та цукіні спершу наріжте смужками, а потім — великими кубиками. Додайте в миску з овочами 300 г томатів пелаті, вони нададуть страві чудового аромату і додадуть насиченості. Посоліть і додайте 1 ст. л. оливкової олії. Розігрійте в сковороді 1 столову ложку оливкової олії і обсмажте овочеву суміш на середньому вогні приблизно 5-7 хвилин до м'якості. Додайте 1 дрібку зіри. Акуратно розбийте в сковорідку 3 яйця. Посоліть за смаком і готуйте приблизно 2-3 хвилини на невеликому вогні. Тушкуйте страву на невеликому вогні приблизно 7-10 хвилин. Перед подачею посипте свіжою зеленню, наприклад, петрушкою.

До речі, овочеву суміш для шакшуки можна приготувати заздалегідь. Просто приготуйте більше і поставте в холодильник. Її можна зберігати протягом 4-5 днів. До речі, ми розповідали, як правильно заморожувати овочі.