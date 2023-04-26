Найсмачніша яєчня по-арабськи: здивуйте рідних ароматною шакшукою
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Швидкий та оригінальний сніданок
Якщо пишні омлети з овочами вам вже набридли, спробуйте сніданок у плюс-мінус тій же конфігурації продуктів. Це шакшука. На авторство цього рецепту претендують як араби, так и марокканці, ізраїльтяни та йєменці.
Який би варіант шакшуки не був "трушним", це улюблений сезонний сніданок багатьох українців. Рецептом поділились на порталі Євгена Клопотенка.
Інгредієнти:
- 3 яйця
- 2 томати (великих)
- 1 зубчик часнику
- 1/4 шт. цибулини
- 1/2 шт. болгарського перцю
- 1/2 шт. цукіні (невеликого)
- 300 г консервованих томатів пелаті
- 4 гілочки петрушки
- 1 дрібка зіри
- 2 ст. л. оливкової олії
Спосіб приготування:
- Наріжте томати великими кубиками і перекладіть в миску. Очистіть зубчик часнику, роздушіть ножем і дрібно поріжте. Додайте подрібнений часник до томатів. Туди ж додайте дрібно нарізану цибулю (приблизно чверть середньої цибулини).
- Половину червоного болгарського перцю та цукіні спершу наріжте смужками, а потім — великими кубиками.
- Додайте в миску з овочами 300 г томатів пелаті, вони нададуть страві чудового аромату і додадуть насиченості. Посоліть і додайте 1 ст. л. оливкової олії.
- Розігрійте в сковороді 1 столову ложку оливкової олії і обсмажте овочеву суміш на середньому вогні приблизно 5-7 хвилин до м'якості. Додайте 1 дрібку зіри.
- Акуратно розбийте в сковорідку 3 яйця. Посоліть за смаком і готуйте приблизно 2-3 хвилини на невеликому вогні.
- Тушкуйте страву на невеликому вогні приблизно 7-10 хвилин. Перед подачею посипте свіжою зеленню, наприклад, петрушкою.
До речі, овочеву суміш для шакшуки можна приготувати заздалегідь. Просто приготуйте більше і поставте в холодильник. Її можна зберігати протягом 4-5 днів. До речі, ми розповідали, як правильно заморожувати овочі.