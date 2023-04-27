Пирог с сыром за считанные минуты: готовим "Ленивую Улитку"

Улитка действительно очень ленивая и очень вкусная

Быстрые пироги – отдельная страница в кулинарии современных людей, которым нужно быстро приготовить еду, не заморачиваясь. Если вы уже пробовали моментальные картофельники, обязательно приготовьте еще и пирог "Ленивую улитку".

Рецептом поделились на портале ProstoWay. Такой пирог даже можно взять с собой на пикник или для перекуса.

Ингредиенты:

6-7 листков теста "Фило"

100 г сыра "Моцарелла"

200 г творога

оливковое масло

кунжут по желанию

петрушка

яйцо

укроп

Способ приготовления:

Вилкой разминаем творог, добавляем нарезанную мелко зелень укропа и натертую моцареллу. Солим и тщательно перемешиваем. Включаем духовку на 180, чтобы разогревалась. Каждый лист теста смазываем растительным маслом или растопленным сливочным маслом. Выкладываем на смазанный лист начинку и скручиваем его в рулетик. Из первого рулетика формируем улитку и перекладываем на застеленную пергаментом форму. Далее каждый рулетик кладем кругом, чтобы получился пирог в виде улитки. Смазываем сверху яйцом и ставим выпекаться примерно на 40 минут.

Пирог готов, когда покроется золотистой корочкой. Он может быть как самостоятельным перекусом, так и дополнением к ужину, например, к котлетам с яйцом.