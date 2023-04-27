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Пирог с сыром за считанные минуты: готовим "Ленивую Улитку"

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такая красота – почти без усилий
Такая красота – почти без усилий. Фото etnosoft.com.ua

Улитка действительно очень ленивая и очень вкусная

Быстрые пироги – отдельная страница в кулинарии современных людей, которым нужно быстро приготовить еду, не заморачиваясь. Если вы уже пробовали моментальные картофельники, обязательно приготовьте еще и пирог "Ленивую улитку".

Рецептом поделились на портале ProstoWay. Такой пирог даже можно взять с собой на пикник или для перекуса.

Ингредиенты:

  • 6-7 листков теста "Фило"
  • 100 г сыра "Моцарелла"
  • 200 г творога
  • оливковое масло
  • кунжут по желанию
  • петрушка
  • яйцо
  • укроп

Способ приготовления:

  1. Вилкой разминаем творог, добавляем нарезанную мелко зелень укропа и натертую моцареллу. Солим и тщательно перемешиваем. Включаем духовку на 180, чтобы разогревалась.
  2. Каждый лист теста смазываем растительным маслом или растопленным сливочным маслом. Выкладываем на смазанный лист начинку и скручиваем его в рулетик.
  3. Из первого рулетика формируем улитку и перекладываем на застеленную пергаментом форму. Далее каждый рулетик кладем кругом, чтобы получился пирог в виде улитки.
  4. Смазываем сверху яйцом и ставим выпекаться примерно на 40 минут.

Пирог готов, когда покроется золотистой корочкой. Он может быть как самостоятельным перекусом, так и дополнением к ужину, например, к котлетам с яйцом.

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#Рецепт #Пирог