Пирог с сыром за считанные минуты: готовим "Ленивую Улитку"
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Улитка действительно очень ленивая и очень вкусная
Быстрые пироги – отдельная страница в кулинарии современных людей, которым нужно быстро приготовить еду, не заморачиваясь. Если вы уже пробовали моментальные картофельники, обязательно приготовьте еще и пирог "Ленивую улитку".
Рецептом поделились на портале ProstoWay. Такой пирог даже можно взять с собой на пикник или для перекуса.
Ингредиенты:
- 6-7 листков теста "Фило"
- 100 г сыра "Моцарелла"
- 200 г творога
- оливковое масло
- кунжут по желанию
- петрушка
- яйцо
- укроп
Способ приготовления:
- Вилкой разминаем творог, добавляем нарезанную мелко зелень укропа и натертую моцареллу. Солим и тщательно перемешиваем. Включаем духовку на 180, чтобы разогревалась.
- Каждый лист теста смазываем растительным маслом или растопленным сливочным маслом. Выкладываем на смазанный лист начинку и скручиваем его в рулетик.
- Из первого рулетика формируем улитку и перекладываем на застеленную пергаментом форму. Далее каждый рулетик кладем кругом, чтобы получился пирог в виде улитки.
- Смазываем сверху яйцом и ставим выпекаться примерно на 40 минут.
Пирог готов, когда покроется золотистой корочкой. Он может быть как самостоятельным перекусом, так и дополнением к ужину, например, к котлетам с яйцом.