Пиріг з сиром за лічені хвилини: готуємо "Ледачий Равлик"

Равлик справді дуже ледачий і дуже смачний

Швидкі пироги — окрема сторінка в кулінарії сучасних людей, де треба швидко приготувати їжу, не заморочуючись. Якщо ви вже куштували моментальні картопляники, обов’язково приготуйте ще й пиріг "Ледачий равлик".

Рецептом поділились на порталі ProstoWay. Такий пиріг навіть можна взяти з собою на пікнік або для перекусу.

Інгредієнти:

6-7 листків тіста "Філо"

100 г сиру "Моцарела"

200 г сиру кисломолочного

оливкова олія

кунжут за бажанням

петрушка

яйце

кріп

Спосіб приготування:

Виделкою розминаємо сир, додаємо нарізану дрібненько зелень кропу та натерту моцарелу. Солимо та ретельно перемішуємо. Вмикаємо духовку на 180 — щоб розігрівалась. Кожен лист тіста змащуємо олією або розтопленим вершковим маслом. Викладаємо на змащений листок начинку та скручуємо його в рулетик. З першого рулетика формуємо равлика й перекладаємо на застелену пергаментом форму. Далі кожен рулетик кладемо колом, щоб вийшов пиріг у вигляді равлика. Змащуємо зверху яйцем й ставимо випікатися приблизно на 40 хвилин.

Пиріг готовий, коли покриється золотистою скоринкою. Він може бути як самостійним перекусом, так і доповненням до вечері, наприклад, до котлет з яйцем.