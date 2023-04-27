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Пиріг з сиром за лічені хвилини: готуємо "Ледачий Равлик"

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Така краса - майже без зусиль
Така краса - майже без зусиль. Фото etnosoft.com.ua

Равлик справді дуже ледачий і дуже смачний

Швидкі пироги — окрема сторінка в кулінарії сучасних людей, де треба швидко приготувати їжу, не заморочуючись. Якщо ви вже куштували моментальні картопляники, обов’язково приготуйте ще й пиріг "Ледачий равлик".

Рецептом поділились на порталі ProstoWay. Такий пиріг навіть можна взяти з собою на пікнік або для перекусу.

Інгредієнти:

  • 6-7 листків тіста "Філо"
  • 100 г сиру "Моцарела"
  • 200 г сиру кисломолочного
  • оливкова олія
  • кунжут за бажанням
  • петрушка
  • яйце
  • кріп

Спосіб приготування:

  1. Виделкою розминаємо сир, додаємо нарізану дрібненько зелень кропу та натерту моцарелу. Солимо та ретельно перемішуємо. Вмикаємо духовку на 180 — щоб розігрівалась.
  2. Кожен лист тіста змащуємо олією або розтопленим вершковим маслом. Викладаємо на змащений листок начинку та скручуємо його в рулетик.
  3. З першого рулетика формуємо равлика й перекладаємо на застелену пергаментом форму. Далі кожен рулетик кладемо колом, щоб вийшов пиріг у вигляді равлика.
  4. Змащуємо зверху яйцем й ставимо випікатися приблизно на 40 хвилин.

Пиріг готовий, коли покриється золотистою скоринкою. Він може бути як самостійним перекусом, так і доповненням до вечері, наприклад, до котлет з яйцем.

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#Рецепт #Пиріг