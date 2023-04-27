Пиріг з сиром за лічені хвилини: готуємо "Ледачий Равлик"
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Равлик справді дуже ледачий і дуже смачний
Швидкі пироги — окрема сторінка в кулінарії сучасних людей, де треба швидко приготувати їжу, не заморочуючись. Якщо ви вже куштували моментальні картопляники, обов’язково приготуйте ще й пиріг "Ледачий равлик".
Рецептом поділились на порталі ProstoWay. Такий пиріг навіть можна взяти з собою на пікнік або для перекусу.
Інгредієнти:
- 6-7 листків тіста "Філо"
- 100 г сиру "Моцарела"
- 200 г сиру кисломолочного
- оливкова олія
- кунжут за бажанням
- петрушка
- яйце
- кріп
Спосіб приготування:
- Виделкою розминаємо сир, додаємо нарізану дрібненько зелень кропу та натерту моцарелу. Солимо та ретельно перемішуємо. Вмикаємо духовку на 180 — щоб розігрівалась.
- Кожен лист тіста змащуємо олією або розтопленим вершковим маслом. Викладаємо на змащений листок начинку та скручуємо його в рулетик.
- З першого рулетика формуємо равлика й перекладаємо на застелену пергаментом форму. Далі кожен рулетик кладемо колом, щоб вийшов пиріг у вигляді равлика.
- Змащуємо зверху яйцем й ставимо випікатися приблизно на 40 хвилин.
Пиріг готовий, коли покриється золотистою скоринкою. Він може бути як самостійним перекусом, так і доповненням до вечері, наприклад, до котлет з яйцем.