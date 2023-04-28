Шеф-повар рекомендует: рецепт идеальной окрошки со свиными ребрами

Попробуйте окрошку со свиными ребрами — вы точно не пожалеете!

Если вам хочется разнообразить меню первых блюд, можно приготовить окрошку. Это холодное блюдо, которое хорошо насыщает и утоляет жажду. Мясо на нее можно варить и запекать, а с зеленью можно экспериментировать и добавлять петрушку, кинзу, базилик или даже мяту. Одно из главных условий блюда — мелко нарезать ингредиенты.

Сегодня попробуем окрошку со свиными ребрами по рецепту украинского шеф-повара Евгения Клопотенко. Он решил поэкспериментировать с заправкой и заправить блюдо миксом из кваса, сыворотки, сметаны и американской горчицы.

Как приготовить окрошку со свиными ребрами

Ингредиенты

Для окрошки:

4 свиных ребра;

1 яйцо;

2-3 огурца;

250 г редиса;

1 луковый стебель ;

1 стебель сельдерея (по желанию);

8 веточек укропа;

соль, перец – по вкусу.

Для заправки:

300 г кваса светлого;

200 г сыворотки или кефира;

100 г сметаны;

1 ч. л. американской горчицы или любой не острой;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Духовку разогрейте до 180 градусов. Свиные ребра посолите и поперчите. Запекайте в духовке в течение 30-40 минут, дайте остыть, срежьте мясо и мелко порежьте. Яйцо варите в течение 10 минут. Огурец, редис, лук и сельдерей помойте и мелко нарежьте. Если хотите, чтобы овощи пустили сок, присыпьте немного солью. Укроп помойте, отрежьте стебель и мелко нарежьте. Для заправки в отдельной емкости смешайте все ингредиенты: 300 г кваса светлого, 200 г сыворотки или кефира, 100 г сметаны, 1 ч. л. американской горчицы и соль по вкусу. Выложите все ингредиенты в большую кастрюлю и залейте заправкой. Отправьте в холодильник минимум на час.

Со свиными ребрами можно приготовить ароматный гороховый суп. Если дополнить его хлебом или сырными чипсами, можно получить массу удовольствия.