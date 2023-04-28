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Шеф-повар рекомендует: рецепт идеальной окрошки со свиными ребрами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Окрошка - сытное и вкусное блюдо Новость обновлена 28 апреля 2023, 10:15
Окрошка - сытное и вкусное блюдо. Фото pinterest.com

Попробуйте окрошку со свиными ребрами — вы точно не пожалеете!

Если вам хочется разнообразить меню первых блюд, можно приготовить окрошку. Это холодное блюдо, которое хорошо насыщает и утоляет жажду. Мясо на нее можно варить и запекать, а с зеленью можно экспериментировать и добавлять петрушку, кинзу, базилик или даже мяту. Одно из главных условий блюда — мелко нарезать ингредиенты.

Сегодня попробуем окрошку со свиными ребрами по рецепту украинского шеф-повара Евгения Клопотенко. Он решил поэкспериментировать с заправкой и заправить блюдо миксом из кваса, сыворотки, сметаны и американской горчицы.

Как приготовить окрошку со свиными ребрами

Ингредиенты

Для окрошки:

  • 4 свиных ребра;
  • 1 яйцо;
  • 2-3 огурца;
  • 250 г редиса;
  • 1 луковый стебель ;
  • 1 стебель сельдерея (по желанию);
  • 8 веточек укропа;
  • соль, перец – по вкусу.

Для заправки:

  • 300 г кваса светлого;
  • 200 г сыворотки или кефира;
  • 100 г сметаны;
  • 1 ч. л. американской горчицы или любой не острой;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Духовку разогрейте до 180 градусов. Свиные ребра посолите и поперчите. Запекайте в духовке в течение 30-40 минут, дайте остыть, срежьте мясо и мелко порежьте.
  2. Яйцо варите в течение 10 минут. Огурец, редис, лук и сельдерей помойте и мелко нарежьте. Если хотите, чтобы овощи пустили сок, присыпьте немного солью.
  3. Укроп помойте, отрежьте стебель и мелко нарежьте.
  4. Для заправки в отдельной емкости смешайте все ингредиенты: 300 г кваса светлого, 200 г сыворотки или кефира, 100 г сметаны, 1 ч. л. американской горчицы и соль по вкусу.
  5. Выложите все ингредиенты в большую кастрюлю и залейте заправкой. Отправьте в холодильник минимум на час.

Со свиными ребрами можно приготовить ароматный гороховый суп. Если дополнить его хлебом или сырными чипсами, можно получить массу удовольствия.

Теги:
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