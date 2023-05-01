Никогда не трескающийся рулет: невероятный десерт с яблочным кремом

Секрет в том, чтобы скрутить его, когда остынет

Рулеты — это преимущественно морока. И воздушные меренговые, и бисквитные рулеты надо скручивать горячими. При этом коржи часто трескаются, а то и вообще ломаются.

Рассказываем, как приготовить рулет, который не надо скручивать горячим. Он идеально гнется даже после полного охлаждения. На портале trserial.net.ua поделились рецептом рулета на форму 24х24 см. Из этой формы выходит два рулета.

Ингредиенты для теста:

5 яиц

1стакан. (200 мл) сахара

5 ст. ложек кипятка

1 стакан (200 мл) муки

18 г разрыхлителя

Для крема:

1 кг яблок

сахар — по вкусу

1 пачка любого сухого желе

Способ приготовления:

Сначала приготовим крем. Яблоки чистим и натираем. 5-7 мин тушим с сахаром, затем снимаем с огня. Через несколько минут всыпаем сухое желе (с любым вкусом) и тщательно перемешиваем. Оставляем охлаждаться. Для теста отделяем белки от желтков. Желтки со стаканом сахара взбиваем до белой массы. Добавляем кипяток, просеиваем 1 стакан муки и разрыхлитель. Включаем духовку – пусть разогревается. Отдельно с щепоткой соли взбиваем белки и поэтапно вводим их в тесто, вымешивая лопаткой по направлению снизу-вверх. Форму застилаем пергаментом, вливаем половину теста. Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 10-12 мин. Затем — повторяем то же с другой половиной теста. Испеченные рулеты вынимаем из формы и оставляем остыть. Их не нужно скручивать сразу, ведь тесто даже после охлаждения очень гибкое. Уже охлажденные смазываем кремом и скручиваем.

Рулет по этому рецепту получается мягким, с эластичным коржом. Он будет отлично сочетаться с ягодным мохито.