Рулет, який ніколи не тріскається: неймовірний десерт з яблучним кремом
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Секрет у тому, щоб скрутити його, коли охолоне
Рулети — це, переважно, морока. І повітряні меренгові, і бісквітні рулети треба скручувати гарячими. При цьому коржі часто тріскаються, а то й узагалі ламаються.
Розповідаємо, як приготувати рулет, який не треба скручувати гарячим Він ідеально гнеться навіть після повного охолодження. На порталі trserial.net.ua поділились рецептом рулету на форму 24Х24 см. З цієї форми виходить два рулети.
Інгредієнти для тіста:
- 5 яєць
- 1скл. (200 мл) цукру
- 5 ст. ложок окропу
- 1 скл. (200 мл) борошна
- 18 г розпушувача
Для крему:
- 1 кг яблук
- цукор — до смаку
- 1 пачка будь-якого сухого желе
Спосіб приготування:
- Спершу приготуємо крем. Яблука чистимо і натираємо. 5-7 хв тушкуємо з цукром, потім знімаємо з вогню.
- За декілька хвилин всипаємо сухе желе (з будь-яким смаком) та ретельно перемішуємо. Лишаємо охолоджуватися.
- Для тіста відділяємо білки від жовтків. Жовтки зі склянкою цукру збиваємо до білої маси. Додаємо окріп, просіюємо 1 склянку борошна та розпушувач.
- Вмикаємо духовку — нехай розігрівається. Окремо з дрібкою солі збиваємо білки і поетапно вводимо їх у тісто, вимішуючи лопаткою у напрямку знизу-вгору.
- Форму застеляємо пергаментом, вливаємо половину тіста. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 10-12 хв. Потім — повторюємо те саме з іншою половиною тіста.
- Спечені рулети виймаємо з форми та лишаємо холонути. Їх не потрібно скручувати одразу, адже тісто навіть після охолодження дуже гнучке. Вже охолоджені змащуємо кремом і скручуємо.
Рулет за цим рецептом виходить м’яким, з еластичним коржем. Він відмінно смакуватиме з ягідним мохіто.