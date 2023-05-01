Рулет, який ніколи не тріскається: неймовірний десерт з яблучним кремом

Секрет у тому, щоб скрутити його, коли охолоне

Рулети — це, переважно, морока. І повітряні меренгові, і бісквітні рулети треба скручувати гарячими. При цьому коржі часто тріскаються, а то й узагалі ламаються.

Розповідаємо, як приготувати рулет, який не треба скручувати гарячим Він ідеально гнеться навіть після повного охолодження. На порталі trserial.net.ua поділились рецептом рулету на форму 24Х24 см. З цієї форми виходить два рулети.

Інгредієнти для тіста:

5 яєць

1скл. (200 мл) цукру

5 ст. ложок окропу

1 скл. (200 мл) борошна

18 г розпушувача

Для крему:

1 кг яблук

цукор — до смаку

1 пачка будь-якого сухого желе

Спосіб приготування:

Спершу приготуємо крем. Яблука чистимо і натираємо. 5-7 хв тушкуємо з цукром, потім знімаємо з вогню. За декілька хвилин всипаємо сухе желе (з будь-яким смаком) та ретельно перемішуємо. Лишаємо охолоджуватися. Для тіста відділяємо білки від жовтків. Жовтки зі склянкою цукру збиваємо до білої маси. Додаємо окріп, просіюємо 1 склянку борошна та розпушувач. Вмикаємо духовку — нехай розігрівається. Окремо з дрібкою солі збиваємо білки і поетапно вводимо їх у тісто, вимішуючи лопаткою у напрямку знизу-вгору. Форму застеляємо пергаментом, вливаємо половину тіста. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 10-12 хв. Потім — повторюємо те саме з іншою половиною тіста. Спечені рулети виймаємо з форми та лишаємо холонути. Їх не потрібно скручувати одразу, адже тісто навіть після охолодження дуже гнучке. Вже охолоджені змащуємо кремом і скручуємо.

Рулет за цим рецептом виходить м’яким, з еластичним коржем. Він відмінно смакуватиме з ягідним мохіто.