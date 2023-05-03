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Любимый рецепт наших бабушек: как приготовить блинчики с творогом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Любимые бабушкины блинчики с творогом - такими она угощала гостей
Любимые бабушкины блинчики с творогом - такими она угощала гостей. Фото smachno.ua

Немного времени — и блюдо готово

Помните любимые бабушкины блины с творогом или маком? Их еще называют налистниками. Это одно из старейших блюд славянской кухни. Готовят блины из разного теста и начиняют разными начинками.

Приготовить такие блинчики с сыром по рецепту "Смачно" очень просто. Они понравятся взрослым и детям, и станут отличным питательным завтраком или десертом. Вкусные и несложные в приготовлении блинчики с сыром – всегда желанные гости на любом столе.

Как приготовить блины с сыром

Ингредиенты

Для блинов:

  • молоко – 500 мл;
  • яйца – 3 шт.;
  • мука – 1 стакан;
  • сахар – 1/2 ст. л.;
  • соль – 1/2 ч. л.;
  • растительное масло – 2 ст. л.

Для начинки:

  • сыр кисломолочный – 600 г;
  • желток – 2 шт.;
  • сахар – 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления блинчиков просеиваем муку, добавляем соль и делаем углубление посередине. Яйца растираем с сахаром и наливаем в углубление. Смешиваем и постепенно добавляем молоко. Отставляем тесто на полчаса в холодильник, а перед выпеканием блинов добавляем 1 ст.л. растительного масла.
  2. Для начинки творог растираем с желтками и сахаром.
  3. Кладем творожную массу на блинчик и размазываем по всей поверхности или оставляем начинку на одной стороне. Сворачиваем блинчик тонкой трубочкой с открытой начинкой или, завернув края, упругой трубочкой с закрытыми концами.

Готовые блинчики можно обжаривать на сковороде с небольшим количеством растительного масла или сливочного масла, а можно запечь в духовке с сахаром, маслом, сметаной или любимой карамелью.

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