Любимый рецепт наших бабушек: как приготовить блинчики с творогом

Немного времени — и блюдо готово

Помните любимые бабушкины блины с творогом или маком? Их еще называют налистниками. Это одно из старейших блюд славянской кухни. Готовят блины из разного теста и начиняют разными начинками.

Приготовить такие блинчики с сыром по рецепту "Смачно" очень просто. Они понравятся взрослым и детям, и станут отличным питательным завтраком или десертом. Вкусные и несложные в приготовлении блинчики с сыром – всегда желанные гости на любом столе.

Как приготовить блины с сыром

Ингредиенты

Для блинов:

молоко – 500 мл;

яйца – 3 шт.;

мука – 1 стакан;

сахар – 1/2 ст. л.;

соль – 1/2 ч. л.;

растительное масло – 2 ст. л.

Для начинки:

сыр кисломолочный – 600 г;

желток – 2 шт.;

сахар – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Для приготовления блинчиков просеиваем муку, добавляем соль и делаем углубление посередине. Яйца растираем с сахаром и наливаем в углубление. Смешиваем и постепенно добавляем молоко. Отставляем тесто на полчаса в холодильник, а перед выпеканием блинов добавляем 1 ст.л. растительного масла. Для начинки творог растираем с желтками и сахаром. Кладем творожную массу на блинчик и размазываем по всей поверхности или оставляем начинку на одной стороне. Сворачиваем блинчик тонкой трубочкой с открытой начинкой или, завернув края, упругой трубочкой с закрытыми концами.

Готовые блинчики можно обжаривать на сковороде с небольшим количеством растительного масла или сливочного масла, а можно запечь в духовке с сахаром, маслом, сметаной или любимой карамелью.