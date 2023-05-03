Любимый рецепт наших бабушек: как приготовить блинчики с творогом
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Немного времени — и блюдо готово
Помните любимые бабушкины блины с творогом или маком? Их еще называют налистниками. Это одно из старейших блюд славянской кухни. Готовят блины из разного теста и начиняют разными начинками.
Приготовить такие блинчики с сыром по рецепту "Смачно" очень просто. Они понравятся взрослым и детям, и станут отличным питательным завтраком или десертом. Вкусные и несложные в приготовлении блинчики с сыром – всегда желанные гости на любом столе.
Как приготовить блины с сыром
Ингредиенты
Для блинов:
- молоко – 500 мл;
- яйца – 3 шт.;
- мука – 1 стакан;
- сахар – 1/2 ст. л.;
- соль – 1/2 ч. л.;
- растительное масло – 2 ст. л.
Для начинки:
- сыр кисломолочный – 600 г;
- желток – 2 шт.;
- сахар – 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Для приготовления блинчиков просеиваем муку, добавляем соль и делаем углубление посередине. Яйца растираем с сахаром и наливаем в углубление. Смешиваем и постепенно добавляем молоко. Отставляем тесто на полчаса в холодильник, а перед выпеканием блинов добавляем 1 ст.л. растительного масла.
- Для начинки творог растираем с желтками и сахаром.
- Кладем творожную массу на блинчик и размазываем по всей поверхности или оставляем начинку на одной стороне. Сворачиваем блинчик тонкой трубочкой с открытой начинкой или, завернув края, упругой трубочкой с закрытыми концами.
Готовые блинчики можно обжаривать на сковороде с небольшим количеством растительного масла или сливочного масла, а можно запечь в духовке с сахаром, маслом, сметаной или любимой карамелью.