Улюблений рецепт наших бабусь: як приготувати млинці з сиром
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Небагато часу — і страва готова
Пам’ятаєте улюблені бабусині млинці з сиром чи маком? Їх ще називають налисниками. Це одна з найстаріших страв слов’янської кухні. Готують млинці з різного тіста та начиняють різними начинками.
Приготувати млинці з сиром за рецептом "Смачно" дуже просто. Вони сподобаються дорослим та дітям, і стануть чудовим поживним сніданком або десертом. Смачні та нескладні у приготуванні млинці із сиром – завжди бажані гості на будь-якому столі.
Як приготувати млинці з сиром
складові
Для млинців:
- молоко – 500 мл;
- яйця – 3 шт.;
- борошно — 1 склянка;
- цукор – 1/2 ст. л.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- олія – 2 ст. л.
Для начинки:
- сир кисломолочний – 600 г;
- жовток – 2 шт.;
- цукор – 3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Для приготування млинців просіюємо борошно, додаємо сіль і робимо поглиблення посередині. Яйця розтираємо із цукром і наливаємо у поглиблення. Змішуємо і поступово додаємо молоко. Відставляємо тісто на півгодини в холодильник, а перед випіканням млинців додаємо 1 ст. рослинної олії.
- Для начинки сир розтираємо з жовтками та цукром.
- Кладемо сирну масу на млинець і розмазуємо по всій поверхні або залишаємо начинку на одній стороні. Згортаємо млинець тонкою трубочкою з відкритою начинкою або, загорнувши краї, пружною трубочкою із закритими кінцями.
Готові млинці можна обсмажувати на сковороді з невеликою кількістю олії або вершкового масла, а можна запекти в духовці з цукром, олією, сметаною або улюбленою карамеллю.