Улюблений рецепт наших бабусь: як приготувати млинці з сиром

Небагато часу — і страва готова

Пам’ятаєте улюблені бабусині млинці з сиром чи маком? Їх ще називають налисниками. Це одна з найстаріших страв слов’янської кухні. Готують млинці з різного тіста та начиняють різними начинками.

Приготувати млинці з сиром за рецептом "Смачно" дуже просто. Вони сподобаються дорослим та дітям, і стануть чудовим поживним сніданком або десертом. Смачні та нескладні у приготуванні млинці із сиром – завжди бажані гості на будь-якому столі.

Як приготувати млинці з сиром

складові

Для млинців:

молоко – 500 мл;

яйця – 3 шт.;

борошно — 1 склянка;

цукор – 1/2 ст. л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

олія – 2 ст. л.

Для начинки:

сир кисломолочний – 600 г;

жовток – 2 шт.;

цукор – 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Для приготування млинців просіюємо борошно, додаємо сіль і робимо поглиблення посередині. Яйця розтираємо із цукром і наливаємо у поглиблення. Змішуємо і поступово додаємо молоко. Відставляємо тісто на півгодини в холодильник, а перед випіканням млинців додаємо 1 ст. рослинної олії. Для начинки сир розтираємо з жовтками та цукром. Кладемо сирну масу на млинець і розмазуємо по всій поверхні або залишаємо начинку на одній стороні. Згортаємо млинець тонкою трубочкою з відкритою начинкою або, загорнувши краї, пружною трубочкою із закритими кінцями.

Готові млинці можна обсмажувати на сковороді з невеликою кількістю олії або вершкового масла, а можна запекти в духовці з цукром, олією, сметаною або улюбленою карамеллю.