Завтрак в считанные минуты: всю семью можно накормить одним лавашем
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Замечательный бюджетный рецепт, который "спасет" утро
Завтраки, тем более на семью, всегда задача со звездочкой. Ведь нужно ухитриться и приготовить сытное и полезное блюдо, к тому же часто – в условиях ограниченного времени. Если намазки на бутерброды уже надоели, предлагаем обратить внимание на этот рецепт.
Рецептом шайбочек из лаваша с начинкой поделились на портале "Новости Ю". Готовятся они за считанные минуты, а получаются нереально вкусными.
Ингредиенты:
- Лаваш тонкий – 2 листа.
- Колбаса вареная – 150 гр.
- Сыр – 50-70 гр.
- Майонез.
- Яйцо – 2 шт.
- Масло.
Способ приготовления:
- Натираем колбасу на большой терке. В эту же тарелку натираем любой твердый сыр тоже на крупной терке.
- Тонкий лаваш смазываем небольшим количеством майонеза. Выкладываем тонким слоем половину начинки и распределяем ее равномерно по поверхности лаваша.
- Сверху колбасы добавляем еще один лаваш, смазываем его небольшим количеством майонеза и добавляем вторую половину подготовленной начинки. Начинку равномерно распределяем по лавашу.
- Заворачиваем плотный рулет и нарезаем его небольшими шайбами. В миску выбиваем яйца и хорошо взбиваем их вилкой.
- Каждую подготовленную шайбу погружаем в яичную смесь с двух сторон и отправляем в разогретую сковороду с небольшим количеством масла, жарим с двух сторон до румяности. Вынимаем на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло и подаем на стол.
Этот рецепт – и так самодостаточный. Но еще можно приготовить к этим сочным кусочкам вкусный сырный соус.