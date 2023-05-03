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Завтрак в считанные минуты: всю семью можно накормить одним лавашем

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Несколько минут – и завтрак готов
Несколько минут – и завтрак готов. Фото Копилка рецептов

Замечательный бюджетный рецепт, который "спасет" утро

Завтраки, тем более на семью, всегда задача со звездочкой. Ведь нужно ухитриться и приготовить сытное и полезное блюдо, к тому же часто – в условиях ограниченного времени. Если намазки на бутерброды уже надоели, предлагаем обратить внимание на этот рецепт.

Рецептом шайбочек из лаваша с начинкой поделились на портале "Новости Ю". Готовятся они за считанные минуты, а получаются нереально вкусными.

Ингредиенты:

  • Лаваш тонкий – 2 листа.
  • Колбаса вареная – 150 гр.
  • Сыр – 50-70 гр.
  • Майонез.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Масло.

Способ приготовления:

  1. Натираем колбасу на большой терке. В эту же тарелку натираем любой твердый сыр тоже на крупной терке.
  2. Тонкий лаваш смазываем небольшим количеством майонеза. Выкладываем тонким слоем половину начинки и распределяем ее равномерно по поверхности лаваша.
  3. Сверху колбасы добавляем еще один лаваш, смазываем его небольшим количеством майонеза и добавляем вторую половину подготовленной начинки. Начинку равномерно распределяем по лавашу.
  4. Заворачиваем плотный рулет и нарезаем его небольшими шайбами. В миску выбиваем яйца и хорошо взбиваем их вилкой.
  5. Каждую подготовленную шайбу погружаем в яичную смесь с двух сторон и отправляем в разогретую сковороду с небольшим количеством масла, жарим с двух сторон до румяности. Вынимаем на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло и подаем на стол.

Этот рецепт – и так самодостаточный. Но еще можно приготовить к этим сочным кусочкам вкусный сырный соус.

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#Рецепт #Лаваш #Сниданок