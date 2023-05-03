Завтрак в считанные минуты: всю семью можно накормить одним лавашем

Замечательный бюджетный рецепт, который "спасет" утро

Завтраки, тем более на семью, всегда задача со звездочкой. Ведь нужно ухитриться и приготовить сытное и полезное блюдо, к тому же часто – в условиях ограниченного времени. Если намазки на бутерброды уже надоели, предлагаем обратить внимание на этот рецепт.

Рецептом шайбочек из лаваша с начинкой поделились на портале "Новости Ю". Готовятся они за считанные минуты, а получаются нереально вкусными.

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 2 листа.

Колбаса вареная – 150 гр.

Сыр – 50-70 гр.

Майонез.

Яйцо – 2 шт.

Масло.

Способ приготовления:

Натираем колбасу на большой терке. В эту же тарелку натираем любой твердый сыр тоже на крупной терке. Тонкий лаваш смазываем небольшим количеством майонеза. Выкладываем тонким слоем половину начинки и распределяем ее равномерно по поверхности лаваша. Сверху колбасы добавляем еще один лаваш, смазываем его небольшим количеством майонеза и добавляем вторую половину подготовленной начинки. Начинку равномерно распределяем по лавашу. Заворачиваем плотный рулет и нарезаем его небольшими шайбами. В миску выбиваем яйца и хорошо взбиваем их вилкой. Каждую подготовленную шайбу погружаем в яичную смесь с двух сторон и отправляем в разогретую сковороду с небольшим количеством масла, жарим с двух сторон до румяности. Вынимаем на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло и подаем на стол.

Этот рецепт – и так самодостаточный. Но еще можно приготовить к этим сочным кусочкам вкусный сырный соус.