Сніданок за лічені хвилини: всю сім’ю можна нагодувати одним лавашем

Чудовий бюджетний рецепт, що "врятує" ранок

Сніданки, тим паче на сім’ю — завжди завдання із зірочкою. Адже треба вхитритися і приготувати ситну і корисну страву, до того ж часто — в умовах обмеженого часу. Якщо намазки на бутерброди вже набридли, пропонуємо звернути увагу на цей рецепт.

Рецептом шайбочок з лаваша з начинкою поділились на порталі "Новини Ю". Готуються за лічені хвилини, а виходять нереально смачні.

Інгредієнти:

Лаваш тонкий – 2 листи.

Ковбаса варена – 150 гр.

Сир – 50-70 гр.

Майонез.

Яйце – 2 шт.

Олія.

Спосіб приготування:

Натираємо ковбасу на великій тертці. В цю ж тарілку натираємо будь-який твердий сир теж на крупній тертці. Тонкий лаваш змащуємо невеликою кількістю майонезу. Викладаємо тонким шаром половину начинки та розподіляємо її рівномірно по поверхні лаваша. Поверх ковбаси додаємо ще один лаваш, змащуємо його невеликою кількістю майонезу та додаємо другу половину підготовленої начинки. Начинку рівномірно розподіляємо по лавашу. Загортаємо щільний рулет і нарізаємо його невеликими шайбочками. У миску вибиваємо яйця і добре збиваємо їх виделкою. Кожну підготовлену шайбочку занурюємо в яєчну суміш з двох сторін і відправляємо в розігріту сковороду з невеликою кількістю олії, смажимо з двох сторін до рум’яності. Виймаємо на паперовий рушник, щоб стекла зайва олія і подаємо на стіл.

Цей рецепт — і так самодостатній. Але ще можна приготувати до цих соковитих шматочків смачний сирний соус.