Сніданок за лічені хвилини: всю сім’ю можна нагодувати одним лавашем
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Чудовий бюджетний рецепт, що "врятує" ранок
Сніданки, тим паче на сім’ю — завжди завдання із зірочкою. Адже треба вхитритися і приготувати ситну і корисну страву, до того ж часто — в умовах обмеженого часу. Якщо намазки на бутерброди вже набридли, пропонуємо звернути увагу на цей рецепт.
Рецептом шайбочок з лаваша з начинкою поділились на порталі "Новини Ю". Готуються за лічені хвилини, а виходять нереально смачні.
Інгредієнти:
- Лаваш тонкий – 2 листи.
- Ковбаса варена – 150 гр.
- Сир – 50-70 гр.
- Майонез.
- Яйце – 2 шт.
- Олія.
Спосіб приготування:
- Натираємо ковбасу на великій тертці. В цю ж тарілку натираємо будь-який твердий сир теж на крупній тертці.
- Тонкий лаваш змащуємо невеликою кількістю майонезу. Викладаємо тонким шаром половину начинки та розподіляємо її рівномірно по поверхні лаваша.
- Поверх ковбаси додаємо ще один лаваш, змащуємо його невеликою кількістю майонезу та додаємо другу половину підготовленої начинки. Начинку рівномірно розподіляємо по лавашу.
- Загортаємо щільний рулет і нарізаємо його невеликими шайбочками. У миску вибиваємо яйця і добре збиваємо їх виделкою.
- Кожну підготовлену шайбочку занурюємо в яєчну суміш з двох сторін і відправляємо в розігріту сковороду з невеликою кількістю олії, смажимо з двох сторін до рум’яності. Виймаємо на паперовий рушник, щоб стекла зайва олія і подаємо на стіл.
Цей рецепт — і так самодостатній. Але ще можна приготувати до цих соковитих шматочків смачний сирний соус.