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Запеканка из горсти фарша накормит всю семью: бюджетный рецепт простого ужина

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень простой рецепт, от которого домашние будут в восторге
Очень простой рецепт, от которого домашние будут в восторге. Фото ukr.media

Прекрасный способ быстро и дешево накормить всю семью

Запеканки – это идеальный вариант, когда нужно всех накормить ужином, но времени на это много нет. Если вы уже готовили нежную запеканку с овощами, обратите внимание на этот рецепт блюда с картофелем и рисом.

Это блюдо быстро готовится, не требует особого труда и экономит ваш бюджет. Рецептом разделились на Ua.portal.

Ингредиенты:

  • 200 г говяжьего фарша
  • 500 г картофеля
  • 150 г риса
  • 1 морковь
  • 0,5 луковицы
  • 200 мл воды
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 2 ст. л. сметаны
  • 50 г твердого сыра
  • соль
  • специи по вкусу

Способ приготовления:

  1. Рис отвариваем до полуготовности. Натираем морковь и мелко режем лук. Обжариваем их на сковороде.
  2. Рис и зажарку смешиваем, добавляем фарш. Делаем из этой смеси небольшие шарики.
  3. Картофель нарезаем кружочками. Выкладываем картофель и шарики в смазанную маслом форму.
  4. Запекаем блюдо в разогретой духовке 20 минут при 180 градусах. За это время приготовим заливку: смешиваем сметану, воду, томатную пасту, соль, специи. Заливаем картофель с фаршем и ставим в духовку еще на 15 минут.
  5. Запеканку посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку еще на 5 минут. Этого времени достаточно, чтобы сыр расплавился.

Такое блюдо станет отличным ужином или обедом для всей семьи. Поскольку там есть рис и картофель, то он не нуждается в дополнительном гарнире. Как максимум, можно приготовить к запеканки легкий салат с редиской.

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