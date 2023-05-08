Запіканка зі жмені фаршу нагодує всю сім’ю: бюджетний рецепт простої вечері

Чудовий спосіб швидко та дешево нагодувати усю сім’ю

Запіканки — це ідеальний варіант, коли треба всіх нагодувати вечерею, але часу на це багато немає. Якщо ви вже готували ніжну запіканку з овочами, зверніть увагу на цей рецепт страви з картоплею та рисом.

Ця страва швидко готується, не потребує особливих зусиль та економить ваш бюджет. Рецептом поділились на Ua.portal.

Інгредієнти:

200 г яловичого фаршу

500 г картоплі

150 г рису

1 морква

0,5 цибулини

200 мл води

1 ст. л. томатної пасти

2 ст. л. рослинної олії

2 ст. л. сметани

50 г твердого сиру

сіль

спеції за смаком

Спосіб приготування:

Рис відварюємо до напівготовності. Натираємо моркву та дрібно ріжемо цибулю. Обсмажуємо їх на сковорідці. Рис та зажарку змішуємо, додаємо фарш. Робимо з цієї суміші невеликі кульки. Картоплю нарізаємо кружечками. Викладаємо картоплю і кульки у змащену олією форму. Запікаємо страву в розігрітій духовці 20 хвилин при 180 градусах. За цей час приготуємо заливку: змішуємо сметану, воду, томатну пасту, сіль, спеції. Заливаємо сумішшю картоплю з фаршем та ставимо у духовку ще на 15 хвилин. Запіканку посипаємо тертим сиром та відправляємо в духовку ще на 5 хвилин. Цього часу вистачить, щоб сир розплавився.

Така страва стане відмінною вечерею чи обідом для всієї сім’ї. Оскільки там є рис і картопля, то вона не потребує додаткового гарніру. Як максимум, можна приготувати до запіканки легкий салат з редискою.