Запіканка зі жмені фаршу нагодує всю сім’ю: бюджетний рецепт простої вечері
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Чудовий спосіб швидко та дешево нагодувати усю сім’ю
Запіканки — це ідеальний варіант, коли треба всіх нагодувати вечерею, але часу на це багато немає. Якщо ви вже готували ніжну запіканку з овочами, зверніть увагу на цей рецепт страви з картоплею та рисом.
Ця страва швидко готується, не потребує особливих зусиль та економить ваш бюджет. Рецептом поділились на Ua.portal.
Інгредієнти:
- 200 г яловичого фаршу
- 500 г картоплі
- 150 г рису
- 1 морква
- 0,5 цибулини
- 200 мл води
- 1 ст. л. томатної пасти
- 2 ст. л. рослинної олії
- 2 ст. л. сметани
- 50 г твердого сиру
- сіль
- спеції за смаком
Спосіб приготування:
- Рис відварюємо до напівготовності. Натираємо моркву та дрібно ріжемо цибулю. Обсмажуємо їх на сковорідці.
- Рис та зажарку змішуємо, додаємо фарш. Робимо з цієї суміші невеликі кульки.
- Картоплю нарізаємо кружечками. Викладаємо картоплю і кульки у змащену олією форму.
- Запікаємо страву в розігрітій духовці 20 хвилин при 180 градусах. За цей час приготуємо заливку: змішуємо сметану, воду, томатну пасту, сіль, спеції. Заливаємо сумішшю картоплю з фаршем та ставимо у духовку ще на 15 хвилин.
- Запіканку посипаємо тертим сиром та відправляємо в духовку ще на 5 хвилин. Цього часу вистачить, щоб сир розплавився.
Така страва стане відмінною вечерею чи обідом для всієї сім’ї. Оскільки там є рис і картопля, то вона не потребує додаткового гарніру. Як максимум, можна приготувати до запіканки легкий салат з редискою.