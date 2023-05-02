Повинен бути на кожному столі: ситний весняний салат з бюджетних продуктів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Тільки спробуйте — і будете готувати його щодня
Сезонні салати з редискою вже увійшли до нашого раціону, як шаровий салат з сиром. Рекомендуємо також смачно урізноманітнити меню ситним салатом з редисом і картоплею.
Цей салат виходить цікавим та яскравим, адже до складу входять як ситні компоненти, такі як сир та картопля, так і сезонна зелень. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 200 г кисломолочного сиру
- 7—8 середніх редисок
- 2 середні помідори
- 3 відварені в мундирах картоплини
- сіль, чорний мелений перець за смаком
- по маленькому пучечку зеленої цибулі та кропу;
- олія або сметана — для заправки.
Спосіб приготування:
- Редис і попередньо відварену картоплю нарізаємо маленькими кубиками. Крупно кришимо помідори.
- Дрібно січемо зелень та ретельно вимішуємо її з сиром. Викладаємо зелений сир в миску і перемішуємо разом з рештою інгредієнтів.
- До смаку додаємо сіль та перець, а також заправку — олію чи сметану.
Цей салат стане корисним вкладом у обід чи вечерю, або й самостійним перекусом. До речі, ми розповідали, чистити чи ні ранню редиску і як її зберігати.