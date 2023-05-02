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Повинен бути на кожному столі: ситний весняний салат з бюджетних продуктів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Цікавий та ситний салат
Цікавий та ситний салат. Фото cookorama.com.ua

Тільки спробуйте — і будете готувати його щодня

Сезонні салати з редискою вже увійшли до нашого раціону, як шаровий салат з сиром. Рекомендуємо також смачно урізноманітнити меню ситним салатом з редисом і картоплею.

Цей салат виходить цікавим та яскравим, адже до складу входять як ситні компоненти, такі як сир та картопля, так і сезонна зелень. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • 200 г кисломолочного сиру
  • 7—8 середніх редисок
  • 2 середні помідори
  • 3 відварені в мундирах картоплини
  • сіль, чорний мелений перець за смаком
  • по маленькому пучечку зеленої цибулі та кропу;
  • олія або сметана — для заправки.

Спосіб приготування:

  1. Редис і попередньо відварену картоплю нарізаємо маленькими кубиками. Крупно кришимо помідори.
  2. Дрібно січемо зелень та ретельно вимішуємо її з сиром. Викладаємо зелений сир в миску і перемішуємо разом з рештою інгредієнтів.
  3. До смаку додаємо сіль та перець, а також заправку — олію чи сметану.

Цей салат стане корисним вкладом у обід чи вечерю, або й самостійним перекусом. До речі, ми розповідали, чистити чи ні ранню редиску і як її зберігати.

Теги:
#Рецепт #Салат #Редиска