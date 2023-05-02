Повинен бути на кожному столі: ситний весняний салат з бюджетних продуктів

Тільки спробуйте — і будете готувати його щодня

Сезонні салати з редискою вже увійшли до нашого раціону, як шаровий салат з сиром. Рекомендуємо також смачно урізноманітнити меню ситним салатом з редисом і картоплею.

Цей салат виходить цікавим та яскравим, адже до складу входять як ситні компоненти, такі як сир та картопля, так і сезонна зелень. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

200 г кисломолочного сиру

7—8 середніх редисок

2 середні помідори

3 відварені в мундирах картоплини

сіль, чорний мелений перець за смаком

по маленькому пучечку зеленої цибулі та кропу;

олія або сметана — для заправки.

Спосіб приготування:

Редис і попередньо відварену картоплю нарізаємо маленькими кубиками. Крупно кришимо помідори. Дрібно січемо зелень та ретельно вимішуємо її з сиром. Викладаємо зелений сир в миску і перемішуємо разом з рештою інгредієнтів. До смаку додаємо сіль та перець, а також заправку — олію чи сметану.

Цей салат стане корисним вкладом у обід чи вечерю, або й самостійним перекусом. До речі, ми розповідали, чистити чи ні ранню редиску і як її зберігати.