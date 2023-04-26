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Вітаміни чи нітрати: що буде, якщо не почистити ранню редиску

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Користь та шкода ранньої редиски
Користь та шкода ранньої редиски. Фото dilei.it

Розповідаємо, як корисніше вживати ранню редиску

З приходом весни ми часто відчуваємо нестачу вітамінів. У нашому раціоні з’являється все більше свіжої зелені, соковитих овочів тощо. З’являється на прилавках і апетитна рожева редиска.

Але у ранніх овочах може зашкалювати кількість нітратів. На порталі vinnicya.vn.ua розповіли, чого більше у ранній редисці: вітамінів чи нітратів?

Користь та шкода редиски

Загалом редис надзвичайно корисний та багатий на калій, натрій, кальцій, фосфор, магній, залізо, вітаміни групи В(В2, В1, В5), РР, С. Також в редисці є ферменти, клітковина, цукор і навіть жири, а також тіамін, рибофлавін і нікотинова кислота. Салати з накришеною редискою мають помірні жовчогінні, протинабрякові властивості, збуджують апетит, сприяють кращій перистальтиці кишечника. Вживання редиски покращує колір обличчя, роботу серця, зміцнює стінки судин і бадьорить. А ще в ній мало калорій.

Втім, надмірно захоплюватися редискою не варто, особливо при захворюваннях шлунка або кишечника. А ще дослідження довели, що вміст нітратів у ранніх овочах, зокрема, у редисці, в 2-3 рази більшій, ніж у тих, які вирощені у звичний для них період. Такі продукти можуть викликати серйозні отруєння, особливо у дітей та літніх людей. Позбутися нітратів в овочах повністю неможливо, а ось зменшити їх кількість можна.

Чистити чи ні?

Ранній редис треба чистити, адже найбільше нітратів накопичується в шкірці. Перед цим всі ранні овочі радять замочувати в прохолодній воді кілька разів з невеликим інтервалом хвилин на 30-50. Такими "водними процедурами" можна до 25% знизити концентрацію нітратів без втрати корисних речовин. Непогано допомагає і термічна обробка, тушковані або варені овочі є набагато безпечнішими порівняно із свіжими.

Надавайте перевагу твердим коренеплодам з рівною гладенькою шкіркою. Чорні цятки на поверхні свідчать, що овоч почав підгнивати. Куплену редиску зберігайте в холодильнику знизу разом з бадиллям — 2-3 дні, без нього — близько 1 тижня. Раніше ми розповідали, як злити воду з макаронів, не забруднивши друшляк.

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#Нітрати #Лайфхак #Редиска