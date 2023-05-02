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Должен быть на каждом столе: сытный весенний салат из бюджетных продуктов

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Интересный и сытный салат
Интересный и сытный салат. Фото cookorama.com.ua

Только попробуйте – и будете готовить его каждый день

Сезонные салаты с редиской уже вошли в наш рацион, как шаровой салат с сыром. Рекомендуем также вкусно разнообразить меню сытным салатом с редисом и картофелем.

Этот салат получается интересным и ярким, ведь в состав входят как сытные компоненты, такие как творог и картофель, так и сезонная зелень. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

  • 200 г творога
  • 7—8 средних редисок
  • 2 средних помидора
  • 3 отварных в мундирах картофелины
  • соль, черный молотый перец по вкусу
  • по маленькому пучку зеленого лука и укропа;
  • растительное масло или сметана – для заправки.

Способ приготовления:

  1. Редис и предварительно отваренный картофель нарезаем маленькими кубиками. Крупно крошим помидоры.
  2. Мелко рубим зелень и тщательно вымешиваем ее с творогом. Выкладываем зеленый творог в миску и перемешиваем вместе с остальными ингредиентами.
  3. По вкусу добавляем соль и перец, а также заправку – масло или сметану.

Этот салат станет полезным вкладом в обед или ужин, или самостоятельным перекусом. Кстати, мы рассказывали, чистить или нет раннюю редиску и как ее хранить.

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#Рецепт #Салат #Редиска