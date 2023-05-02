Должен быть на каждом столе: сытный весенний салат из бюджетных продуктов
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Только попробуйте – и будете готовить его каждый день
Сезонные салаты с редиской уже вошли в наш рацион, как шаровой салат с сыром. Рекомендуем также вкусно разнообразить меню сытным салатом с редисом и картофелем.
Этот салат получается интересным и ярким, ведь в состав входят как сытные компоненты, такие как творог и картофель, так и сезонная зелень. Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 200 г творога
- 7—8 средних редисок
- 2 средних помидора
- 3 отварных в мундирах картофелины
- соль, черный молотый перец по вкусу
- по маленькому пучку зеленого лука и укропа;
- растительное масло или сметана – для заправки.
Способ приготовления:
- Редис и предварительно отваренный картофель нарезаем маленькими кубиками. Крупно крошим помидоры.
- Мелко рубим зелень и тщательно вымешиваем ее с творогом. Выкладываем зеленый творог в миску и перемешиваем вместе с остальными ингредиентами.
- По вкусу добавляем соль и перец, а также заправку – масло или сметану.
Этот салат станет полезным вкладом в обед или ужин, или самостоятельным перекусом. Кстати, мы рассказывали, чистить или нет раннюю редиску и как ее хранить.