Должен быть на каждом столе: сытный весенний салат из бюджетных продуктов

Только попробуйте – и будете готовить его каждый день

Сезонные салаты с редиской уже вошли в наш рацион, как шаровой салат с сыром. Рекомендуем также вкусно разнообразить меню сытным салатом с редисом и картофелем.

Этот салат получается интересным и ярким, ведь в состав входят как сытные компоненты, такие как творог и картофель, так и сезонная зелень. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

200 г творога

7—8 средних редисок

2 средних помидора

3 отварных в мундирах картофелины

соль, черный молотый перец по вкусу

по маленькому пучку зеленого лука и укропа;

растительное масло или сметана – для заправки.

Способ приготовления:

Редис и предварительно отваренный картофель нарезаем маленькими кубиками. Крупно крошим помидоры. Мелко рубим зелень и тщательно вымешиваем ее с творогом. Выкладываем зеленый творог в миску и перемешиваем вместе с остальными ингредиентами. По вкусу добавляем соль и перец, а также заправку – масло или сметану.

Этот салат станет полезным вкладом в обед или ужин, или самостоятельным перекусом. Кстати, мы рассказывали, чистить или нет раннюю редиску и как ее хранить.