Витамины или нитраты: что будет, если не почистить раннюю редиску

Рассказываем, как полезнее употреблять раннюю редиску

С приходом весны мы часто ощущаем нехватку витаминов. В нашем рационе появляется все больше свежей зелени, сочных овощей и т.д. Появляется на прилавках и аппетитная розовая редиска.

Но в ранних овощах может зашкаливать количество нитратов. На портале vinnicya.vn.ua рассказали, чего больше в ранней редиске: витаминов или нитратов?

Польза и вред редиса

В целом редис чрезвычайно полезен и богат калием, натрием, кальцием, фосфором, магнием, железом, витаминами группы В(В2, В1, В5), РР, С. Также в редисах есть ферменты, клетчатка, сахар и даже жиры, а также тиамин, рибофлавин и никотиновая кислота Салаты с накрошенной редиской обладают умеренными желчегонными, противоотечными свойствами, возбуждают аппетит, способствуют лучшей перистальтике кишечника. Употребление редиса улучшает цвет лица, работу сердца, укрепляет стенки сосудов и бодрит. А еще в нем мало калорий.

Впрочем, чрезмерно увлекаться редиской не стоит, особенно при заболеваниях желудка или кишечника. А еще исследования доказали, что содержание нитратов в ранних овощах, в частности, в редисе, в 2-3 раза больше, чем в выращенных в привычный для них период. Такие продукты могут вызвать серьезные отравления, особенно у детей и пожилых людей. Избавиться от нитратов в овощах полностью невозможно, а вот уменьшить их количество можно.

Чистить или нет?

Раннюю редиску нужно чистить, ведь больше всего нитратов накапливается в кожуре. Перед этим все ранние овощи советуют замачивать в холодной воде несколько раз с небольшим интервалом минут на 30-50. Такими "водными процедурами" можно до 25% снизить концентрацию нитратов без потери полезных веществ. Неплохо помогает и термическая обработка, тушеные или вареные овощи гораздо безопаснее по сравнению со свежими.

Предпочитайте твердые корнеплоды с ровной гладкой кожурой. Черные пятнышки на поверхности свидетельствуют, что овощ начал подгнивать. Купленную редиску храните в холодильнике снизу вместе с ботвой — 2-3 дня, без нее — около 1 недели. Раньше мы рассказывали, как слить воду с макарон, не запачкав дуршлаг.