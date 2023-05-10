Как превратить манную кашу в кулинарный шедевр: рецепт, который понравится даже детям

Один ингредиент — и у каши совсем другой вкус

Блюда из манной крупы занимают почетное место в меню любой хозяйки. Манка невероятно сытная и калорийная крупа. Как в любой пшеничной крупе, в манке есть большое количество всевозможных полезных элементов.

Если вы любите манную кашу, но хотите как-то ее разнообразить, то попробуйте приготовить дома шоколадную манную кашу по рецепту Pixelinform. Для этого нужно просто добавить какао! Каша получится вкусной, ароматной и сытной. Она понравится даже самым требовательным деткам! Попробуйте – и вы не пожалеете!

Как приготовить шоколадную манную кашу

Ингредиенты:

какао-порошок – 2 ст. л.;

сахар – 2-3 ст. л.;

молоко – 350 мл;

манка – 60-80 г;

сливочное масло – себе по вкусу.

Способ приготовления:

Всыпьте в кастрюлю какао и сахар. Влейте молоко. Помешивая, доведите до кипения. Сделайте огонь меньше. Постоянно помешивая, в смесь медленно добавьте манку. Регулируйте плотность каши по собственному вкусу. Чем больше манки, тем гуще она получится. Продолжайте помешивать еще несколько минут до загустения. При подаче добавьте в кашу сливочное масло.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как варят манную кашу шеф-повара. Приготовленное таким образом блюдо будет без комочков.