Як перетворити манну кашу на кулінарний шедевр: рецепт, який сподобається навіть дітям

Один інгредієнт – і у каші зовсім інший смак

Страви з манної крупи займають почесне місце у меню будь-якої господині. Манка неймовірно ситна та калорійна крупа. Як у будь-якій пшеничній крупі, в манці є велика кількість всіляких корисних елементів.

Якщо ви любите манну кашу, але хочете якось її урізноманітнити, то спробуйте приготувати вдома шоколадну манну кашу за рецептом Pixelinform. Для цього потрібно просто додати какао! Каша вийде смачною, ароматною та ситною. Вона сподобається навіть найвибагливішим діткам. Спробуйте – і ви не пошкодуєте!

Як приготувати шоколадну манну кашу

Інгредієнти:

какао-порошок – 2 ст. л.;

цукор – 2-3 ст. л.;

молоко – 350 мл;

манка — 60-80 г;

вершкове масло — собі до смаку.

Спосіб приготування:

Всипте в каструлю какао та цукор. Влийте молоко. Помішуючи, доведіть до кипіння. Зробіть вогонь менше. Постійно помішуючи, до суміші повільно додайте манку. Регулюйте щільність каші на власний смак. Чим більше манки, тим густіше вона вийде. Продовжуйте помішувати ще кілька хвилин до загусання. При подачі додайте| в кашу вершкове масло.

Раніше "Телеграф" розповідав, як варять манну кашу шеф-кухаря. Приготовлена таким чином страва буде без грудочок.