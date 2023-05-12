Никогда не выливайте скислое молоко: превратите неприятную ситуацию в пышный и ароматный хачапури
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Ленивый хачапури на кислом молоке
Даже молоко, которое правильно хранится, может скиснуть. И даже после этого его можно не выливать. Тем более, что из него можно приготовить вкусный и ароматный хачапури.
А еще это очень просто – блюдо можно приготовить на сковороде. Скислое молоко может быть разным по консистенции, а потому и количество муки в выпечке может изменяться. Рецептом поделились на портале "Сегодня".
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- по 1 стакану простокваши, муки;
- 200-250 г творога (100 г кисломолочного творога и 150 г сулугуни);
- щепотка соли;
- немного сливочного масла.
Способ приготовления:
- Яйца, молоко, муку и соль соединяем. Замешиваем тесто. Масса должна быть немного реже, чем на оладьи.
- Смешиваем сыры. Твердый сыр трем на терке. Сырную массу солим, можно добавить специи.
- Сливочное масло растапливаем на сковороде, выкладываем массу из теста, разравниваем. Когда один край подпечется и схватится, выкладываем начинку. Распределяем ее.
- Сверху выкладываем еще один слой теста и накрываем хачапури крышкой. Приблизительно через 10 минут можно перевернуть хачапури и готовить еще несколько минут.
Выпечка получается ароматной, со вкусным сыром плавленым внутри. Заварите имбирный чай – и идеальный перекус готов.