Никогда не выливайте скислое молоко: превратите неприятную ситуацию в пышный и ароматный хачапури

Ленивый хачапури на кислом молоке

Даже молоко, которое правильно хранится, может скиснуть. И даже после этого его можно не выливать. Тем более, что из него можно приготовить вкусный и ароматный хачапури.

А еще это очень просто – блюдо можно приготовить на сковороде. Скислое молоко может быть разным по консистенции, а потому и количество муки в выпечке может изменяться. Рецептом поделились на портале "Сегодня".

Ингредиенты:

2 яйца;

по 1 стакану простокваши, муки;

200-250 г творога (100 г кисломолочного творога и 150 г сулугуни);

щепотка соли;

немного сливочного масла.

Способ приготовления:

Яйца, молоко, муку и соль соединяем. Замешиваем тесто. Масса должна быть немного реже, чем на оладьи. Смешиваем сыры. Твердый сыр трем на терке. Сырную массу солим, можно добавить специи. Сливочное масло растапливаем на сковороде, выкладываем массу из теста, разравниваем. Когда один край подпечется и схватится, выкладываем начинку. Распределяем ее. Сверху выкладываем еще один слой теста и накрываем хачапури крышкой. Приблизительно через 10 минут можно перевернуть хачапури и готовить еще несколько минут.

Выпечка получается ароматной, со вкусным сыром плавленым внутри. Заварите имбирный чай – и идеальный перекус готов.