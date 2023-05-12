Ніколи не виливайте скисле молоко: перетворіть неприємну ситуацію на пишний та ароматний хачапурі

Лінивий хачапурі на кислому молоці

Навіть молоко, що правильно зберігається, може скиснути. Та навіть після цього його можна не виливати. З нього можна приготувати смачний та ароматний хачапурі.

А ще це дуже просто — страву можна приготувати на сковороді. Молоко, що скисло, може бути різним за консистенцією, а тому і кількість борошна у випічці може змінюватись. Рецептом поділились на порталі "Сьогодні".

Інгредієнти:

2 яйця;

по 1 склянці кислого молока, борошна;

200-250 г сиру (100 г кисломолочного сиру та 150 г сулугуні);

дрібка солі;

трохи вершкового масла.

Спосіб приготування:

Яйця, молоко, борошно та сіль з'єднуємо. Замішуємо тісто. Маса має бути трохи рідшою, ніж на оладки. Змішуємо сири. Твердий сир тремо на тертці. Сирну масу солимо, можна додати спеції. Вершкове масло розтоплюємо на сковороді, викладаємо масу з тіста, розрівнюємо. Коли один край підпечеться та схопиться, викладаємо начинку. Розподіляємо її рівномірно. Зверху викладаємо ще один шар тіста і накриваємо хачапурі кришкою. Приблизно за 10 хвилин можна перевернути хачапурі та готувати ще кілька хвилин.

Випічка виходить ароматною, зі смачним плавленим сиром всередині. Заваріть імбирного чаю — і ідеальний перекус готовий.