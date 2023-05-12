Ніколи не виливайте скисле молоко: перетворіть неприємну ситуацію на пишний та ароматний хачапурі
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Лінивий хачапурі на кислому молоці
Навіть молоко, що правильно зберігається, може скиснути. Та навіть після цього його можна не виливати. З нього можна приготувати смачний та ароматний хачапурі.
А ще це дуже просто — страву можна приготувати на сковороді. Молоко, що скисло, може бути різним за консистенцією, а тому і кількість борошна у випічці може змінюватись. Рецептом поділились на порталі "Сьогодні".
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- по 1 склянці кислого молока, борошна;
- 200-250 г сиру (100 г кисломолочного сиру та 150 г сулугуні);
- дрібка солі;
- трохи вершкового масла.
Спосіб приготування:
- Яйця, молоко, борошно та сіль з'єднуємо. Замішуємо тісто. Маса має бути трохи рідшою, ніж на оладки.
- Змішуємо сири. Твердий сир тремо на тертці. Сирну масу солимо, можна додати спеції.
- Вершкове масло розтоплюємо на сковороді, викладаємо масу з тіста, розрівнюємо.
- Коли один край підпечеться та схопиться, викладаємо начинку. Розподіляємо її рівномірно.
- Зверху викладаємо ще один шар тіста і накриваємо хачапурі кришкою. Приблизно за 10 хвилин можна перевернути хачапурі та готувати ще кілька хвилин.
Випічка виходить ароматною, зі смачним плавленим сиром всередині. Заваріть імбирного чаю — і ідеальний перекус готовий.