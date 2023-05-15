Завораживающий узор: самый красивый манник "Зебра" (видео)

Очень красивая вкусняшка из простых продуктов

Часто к чаю хочется чего-нибудь вкусненького. Если обычные кексы уже надоели, обратите внимание на невероятно нежный манник Зебра. Готовится он очень быстро и просто, вкус приятно удивляет.

Манник зебра не только вкусен, но и выглядит эффектно благодаря узору. Продукты нужны самые простые. Рецептом на своем ютуб-канале поделилась кулинарная блогерка Ирина Савка.

Ингредиенты:

мука — 1 стакан + 2 ст. л.

кефир — 2 стакана

манка — 1 стакан

сахар — 1 стакан

ванильный сахар — 10 г

масло — 0,5 стакана

сода – 0,5 ч. л.

какао – 2 ст. л.

Способ приготовления:

В глубокий сосуд наливаем 2 стакана кефира. Добавляем стакан манки, перемешиваем, оставляем на 20 минут. За это время она должна настояться. Добавляем стакан сахара, ванильный сахар, перемешиваем. Добавляем стакан муки и подсолнечного масла, перемешиваем еще раз. На этом этапе можно включить духовку, чтобы разогревалась. Тесто делим на две порции. В одну часть добавляем какао, тщательно перемешиваем. Ко второй части добавляем 2 ложки муки, снова перемешиваем. Выбранную форму смазываем маслом, посыпаем манкой. Начинаем формировать "зебру". Для этого выкладываем по очереди по 2 столовые ложки темного и светлого теста. Повторяем это, пока не окончится тесто. Сверху зубочисткой делаем узор. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-30 минут.

Такой пирог имеет нежную текстуру благодаря манке. А за счет своих слоев и узора выглядит очень эффектно — просто как тирольский пирог.