Візерунок, що заворожує: найкрасивіший манник "Зебра" (відео)
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Дуже красива смакота з простих продуктів
Часто до чаю хочеться чогось смачненького. Якщо звичайні кекси вже набридли, зверніть увагу на неймовірно ніжний манник Зебра. Готується він дуже швидко та просто, а смак приємно дивує.
Манник зебра не лише смачний, а і виглядає ефектно — завдяки візерунку. Продукти потрібні найпростіші. Рецептом на своєму ютуб-каналі поділилася кулінарна блогерка Ірина Савка.
Інгредієнти:
- борошно — 1 склянка + 2 ст. л.
- кефір — 2 склянки
- манка — 1 склянка
- цукор — 1 склянка
- ванільний цукор — 10 г
- олія — 0,5 склянки
- сода — 0,5 ч. л.
- какао — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- В глибоку посудину наливаємо 2 склянки кефіру. Додаємо склянку манки, перемішуємо залишаємо на 20 хвилин. За цей час вона повинна настоятися.
- Додаємо склянку цукру, ванільний цукор, перемішуємо. Додаємо склянку борошна і олію, перемішуємо ще раз. На цьому етапі можна увімкнути духовку — щоб розігрівалась.
- Тісто ділимо на дві порції. В одну частину додаємо какао, ретельно перемішуємо. До другої частини додаємо 2 ложки борошна, знову перемішуємо.
- Обрану форму змащуємо олією, посипаємо манкою. Починаємо формувати "зебру". Для цього викладаємо почергово по 2 столові ложки темного і світлого тіста. Повторюємо це, поки не закінчиться тісто.
- Зверху зубочисткою робимо візерунок. Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 20-30 хвилин.
Такий пиріг має ніжну текстуру — завдяки манці. А за рахунок своїх шарів і візерунка має дуже ефектний вигляд — просто як тирольський пиріг.