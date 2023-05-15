Візерунок, що заворожує: найкрасивіший манник "Зебра" (відео)

Дуже красива смакота з простих продуктів

Часто до чаю хочеться чогось смачненького. Якщо звичайні кекси вже набридли, зверніть увагу на неймовірно ніжний манник Зебра. Готується він дуже швидко та просто, а смак приємно дивує.

Манник зебра не лише смачний, а і виглядає ефектно — завдяки візерунку. Продукти потрібні найпростіші. Рецептом на своєму ютуб-каналі поділилася кулінарна блогерка Ірина Савка.

Інгредієнти:

борошно — 1 склянка + 2 ст. л.

кефір — 2 склянки

манка — 1 склянка

цукор — 1 склянка

ванільний цукор — 10 г

олія — 0,5 склянки

сода — 0,5 ч. л.

какао — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

В глибоку посудину наливаємо 2 склянки кефіру. Додаємо склянку манки, перемішуємо залишаємо на 20 хвилин. За цей час вона повинна настоятися. Додаємо склянку цукру, ванільний цукор, перемішуємо. Додаємо склянку борошна і олію, перемішуємо ще раз. На цьому етапі можна увімкнути духовку — щоб розігрівалась. Тісто ділимо на дві порції. В одну частину додаємо какао, ретельно перемішуємо. До другої частини додаємо 2 ложки борошна, знову перемішуємо. Обрану форму змащуємо олією, посипаємо манкою. Починаємо формувати "зебру". Для цього викладаємо почергово по 2 столові ложки темного і світлого тіста. Повторюємо це, поки не закінчиться тісто. Зверху зубочисткою робимо візерунок. Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 20-30 хвилин.

Такий пиріг має ніжну текстуру — завдяки манці. А за рахунок своїх шарів і візерунка має дуже ефектний вигляд — просто як тирольський пиріг.