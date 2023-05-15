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Візерунок, що заворожує: найкрасивіший манник "Зебра" (відео)

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Ідеальний варант до чаю
Ідеальний варант до чаю. Фото скриншот Youtube

Дуже красива смакота з простих продуктів

Часто до чаю хочеться чогось смачненького. Якщо звичайні кекси вже набридли, зверніть увагу на неймовірно ніжний манник Зебра. Готується він дуже швидко та просто, а смак приємно дивує.

Манник зебра не лише смачний, а і виглядає ефектно — завдяки візерунку. Продукти потрібні найпростіші. Рецептом на своєму ютуб-каналі поділилася кулінарна блогерка Ірина Савка.

Інгредієнти:

  • борошно — 1 склянка + 2 ст. л.
  • кефір — 2 склянки
  • манка — 1 склянка
  • цукор — 1 склянка
  • ванільний цукор — 10 г
  • олія — 0,5 склянки
  • сода — 0,5 ч. л.
  • какао — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. В глибоку посудину наливаємо 2 склянки кефіру. Додаємо склянку манки, перемішуємо залишаємо на 20 хвилин. За цей час вона повинна настоятися.
  2. Додаємо склянку цукру, ванільний цукор, перемішуємо. Додаємо склянку борошна і олію, перемішуємо ще раз. На цьому етапі можна увімкнути духовку — щоб розігрівалась.
  3. Тісто ділимо на дві порції. В одну частину додаємо какао, ретельно перемішуємо. До другої частини додаємо 2 ложки борошна, знову перемішуємо.
  4. Обрану форму змащуємо олією, посипаємо манкою. Починаємо формувати "зебру". Для цього викладаємо почергово по 2 столові ложки темного і світлого тіста. Повторюємо це, поки не закінчиться тісто.
  5. Зверху зубочисткою робимо візерунок. Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 20-30 хвилин.

Такий пиріг має ніжну текстуру — завдяки манці. А за рахунок своїх шарів і візерунка має дуже ефектний вигляд — просто як тирольський пиріг.

Теги:
#Рецепт #Десерт #Маннік