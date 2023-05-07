Ви будете готувати його щодня: простий бюджетний рецепт кексу "як у бабусі"

Ділимось приголомшливим рецептом кексу

Домашня випічка завжди смачніша, ніж магазинна, хоч і сил на неї йде чимало. Особливо якщо замахнутись на щось складне, як меренговий рулет. Та цей рецепт — виняток.

Неймовірно ніжний, повітряний та смачний кекс до чаю можна приготувати швидко та використовуючи звичайнісінькі недорогі продукти. На порталі "Бабусині рецепти" розповіли, як його готувати, і там — нічого складного.

Інгредієнти:

Яйця – 2 шт

Коричневий цукор (можна білий) – 100 г

Ванільний екстракт – 1 чайна ложка

Розтоплене вершкове масло – 80 г

Молоко – 150 мл

Борошно – 180 г

Розпушувач – 15 г

Кокосова стружка – 40 г

Шоколадна крихта – 30 г

Спосіб приготування:

У тарілку висипаємо цукор, вбиваємо яйця, наливаємо ванільного екстракту. Все змішуємо вінчиком до однорідності, поступово додаючи розтоплене вершкове масло та молоко. У чисту тарілочку додаємо борошно, розпушувач та розмішуємо. У яєчну суміш додаємо кокосову стружку, перемішуємо. Поступово, маленькими порціями додаємо підготовлене борошно в основну масу і перемішуємо. Наприкінці всипаємо шоколадну крихту. Готове однорідне тісто виливаємо у форму 30 сантиметрів. Відправляємо випікатися на 35-40 хвилин, при 175 градусах.

Кекс виходить надзвичайно смачним, у рецепті буквально немає нічого зайвого. А якщо вам подобаються прості десерти солодощів, обов’язково спробуйте шоколадно-сирний пиріг без випічки.