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В магазине таких не купите: за кофейные квадратики по этому рецепту будут драться дети

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Кофейные квадратики - лучшее среди выпечки
Кофейные квадратики - лучшее среди выпечки. Фото focus.ua

Их легко приготовить за полчаса

Если вы думаете, что домашняя выпечка занимает слишком много времени и сил, то это далеко от правды. Есть очень простые рецепты, которые будут по силам каждому.

Кофейные квадратики с орехами и шоколадной глазурью по рецепту Uaportal можно приготовить всего за 30 минут, а порций хватит на большую компанию или семью. Десертные квадратики отлично подходят для чаепития или завтрака.

Как приготовить кофейные квадратики

Ингредиенты

Для теста:

  • 230 г сливочного масла, размягченного;
  • 201 г сахара;
  • 1 ч. л. ванильного экстракта;
  • 240 г муки;
  • 1/4 чайной ложки соли;
  • 2 ст. л. растворимого кофе;
  • 60 г измельченных орехов.

Для глазури:

  • 60 г сливочного масла;
  • 2 ст. л. какао-порошка;
  • 2 столовые ложки растворимого кофе;
  • 240 г сахарной пудры;
  • 3-4 ст. л. молока.

Способ приготовления:

  1. Духовку разогрейте до 180°C. Форму для выпечки смажьте растительным маслом или накройте пергаментом.
  2. Взбейте масло с сахаром и ванилью. Добавьте муку, соль, кофе и перемешайте.
  3. Для глазури растопите масло, добавьте какао, кофе и перемешайте. Снимите с огня, добавьте сахарную пудру и по одной ложке молоко, контролируя образование нужной консистенции.
  4. Нанесите глазурь на лепешку, нарежьте и подавайте.

А чтобы любимые кофейные квадратики долго не черствели, добавьте всего один ингредиент. Так наслаждаться выпечкой можно намного дольше.

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#Рецепт #Десерт #Готовим дома #выпечка