В магазине таких не купите: за кофейные квадратики по этому рецепту будут драться дети
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Их легко приготовить за полчаса
Если вы думаете, что домашняя выпечка занимает слишком много времени и сил, то это далеко от правды. Есть очень простые рецепты, которые будут по силам каждому.
Кофейные квадратики с орехами и шоколадной глазурью по рецепту Uaportal можно приготовить всего за 30 минут, а порций хватит на большую компанию или семью. Десертные квадратики отлично подходят для чаепития или завтрака.
Как приготовить кофейные квадратики
Ингредиенты
Для теста:
- 230 г сливочного масла, размягченного;
- 201 г сахара;
- 1 ч. л. ванильного экстракта;
- 240 г муки;
- 1/4 чайной ложки соли;
- 2 ст. л. растворимого кофе;
- 60 г измельченных орехов.
Для глазури:
- 60 г сливочного масла;
- 2 ст. л. какао-порошка;
- 2 столовые ложки растворимого кофе;
- 240 г сахарной пудры;
- 3-4 ст. л. молока.
Способ приготовления:
- Духовку разогрейте до 180°C. Форму для выпечки смажьте растительным маслом или накройте пергаментом.
- Взбейте масло с сахаром и ванилью. Добавьте муку, соль, кофе и перемешайте.
- Для глазури растопите масло, добавьте какао, кофе и перемешайте. Снимите с огня, добавьте сахарную пудру и по одной ложке молоко, контролируя образование нужной консистенции.
- Нанесите глазурь на лепешку, нарежьте и подавайте.
А чтобы любимые кофейные квадратики долго не черствели, добавьте всего один ингредиент. Так наслаждаться выпечкой можно намного дольше.