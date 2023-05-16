В магазине таких не купите: за кофейные квадратики по этому рецепту будут драться дети

Их легко приготовить за полчаса

Если вы думаете, что домашняя выпечка занимает слишком много времени и сил, то это далеко от правды. Есть очень простые рецепты, которые будут по силам каждому.

Кофейные квадратики с орехами и шоколадной глазурью по рецепту Uaportal можно приготовить всего за 30 минут, а порций хватит на большую компанию или семью. Десертные квадратики отлично подходят для чаепития или завтрака.

Как приготовить кофейные квадратики

Ингредиенты

Для теста:

230 г сливочного масла, размягченного;

201 г сахара;

1 ч. л. ванильного экстракта;

240 г муки;

1/4 чайной ложки соли;

2 ст. л. растворимого кофе;

60 г измельченных орехов.

Для глазури:

60 г сливочного масла;

2 ст. л. какао-порошка;

2 столовые ложки растворимого кофе;

240 г сахарной пудры;

3-4 ст. л. молока.

Способ приготовления:

Духовку разогрейте до 180°C. Форму для выпечки смажьте растительным маслом или накройте пергаментом. Взбейте масло с сахаром и ванилью. Добавьте муку, соль, кофе и перемешайте. Для глазури растопите масло, добавьте какао, кофе и перемешайте. Снимите с огня, добавьте сахарную пудру и по одной ложке молоко, контролируя образование нужной консистенции. Нанесите глазурь на лепешку, нарежьте и подавайте.

А чтобы любимые кофейные квадратики долго не черствели, добавьте всего один ингредиент. Так наслаждаться выпечкой можно намного дольше.