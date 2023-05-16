У магазині таких не купити: за кавові квадратики за цим рецептом битимуться діти
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Їх легко приготувати за півгодини
Якщо ви думаєте, що домашня випічка займає надто багато часу та сил, то це далеко від правди. Є дуже прості рецепти, які будуть під силу кожному.
Кавові квадратики з горіхами та шоколадною глазур’ю за рецептом Uaportal можна приготувати лише за 30 хвилин, а порцій вистачить на велику компанію чи родину. Десертні квадратики відмінно підходять для чаювання чи сніданку.
Як приготувати кавові квадратики
Інгредієнти:
Для тіста:
- 230 г розм’якшеного вершкового масла;
- 201 г цукру;
- 1 ч. л. ванільного екстракту;
- 240 г борошна;
- 1/4 ч. л. солі;
- 2 ст. л. розчинної кави;
- 60 г подрібнених горіхів.
Для глазурі:
- 60 г вершкового масла;
- 2 ст. л. какао-порошку;
- 2 ст. л. розчинної кави;
- 240 г цукрової пудри;
- 3-4 ст. л. молока.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 180°C. Форму для випікання змастіть олією або накрийте пергаментом.
- Збийте олію з цукром та ваніллю. Додайте борошно, сіль, каву і перемішайте.
- Для глазурі розтопіть масло, додайте какао, каву і перемішайте. Зніміть з вогню, додайте цукрову пудру і по одній ложці молоко, контролюючи утворення потрібної консистенції.
- Нанесіть глазур на коржик, наріжте і подавайте.
А щоб улюблені кавові квадратики довго не черствіли, додайте лише один інгредієнт. Так насолоджуватися випічкою можна набагато довше.