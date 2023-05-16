У магазині таких не купити: за кавові квадратики за цим рецептом битимуться діти

Їх легко приготувати за півгодини

Якщо ви думаєте, що домашня випічка займає надто багато часу та сил, то це далеко від правди. Є дуже прості рецепти, які будуть під силу кожному.

Кавові квадратики з горіхами та шоколадною глазур’ю за рецептом Uaportal можна приготувати лише за 30 хвилин, а порцій вистачить на велику компанію чи родину. Десертні квадратики відмінно підходять для чаювання чи сніданку.

Як приготувати кавові квадратики

Інгредієнти:

Для тіста:

230 г розм’якшеного вершкового масла;

201 г цукру;

1 ч. л. ванільного екстракту;

240 г борошна;

1/4 ч. л. солі;

2 ст. л. розчинної кави;

60 г подрібнених горіхів.

Для глазурі:

60 г вершкового масла;

2 ст. л. какао-порошку;

2 ст. л. розчинної кави;

240 г цукрової пудри;

3-4 ст. л. молока.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180°C. Форму для випікання змастіть олією або накрийте пергаментом. Збийте олію з цукром та ваніллю. Додайте борошно, сіль, каву і перемішайте. Для глазурі розтопіть масло, додайте какао, каву і перемішайте. Зніміть з вогню, додайте цукрову пудру і по одній ложці молоко, контролюючи утворення потрібної консистенції. Нанесіть глазур на коржик, наріжте і подавайте.

А щоб улюблені кавові квадратики довго не черствіли, додайте лише один інгредієнт. Так насолоджуватися випічкою можна набагато довше.