Втрое вкуснее наскучившего оливье: рецепт лучшего праздничного салата

Этот салат быстро готовится – быстрее только съедается

Оливье – традиционный праздничный салат еще со времен советской оккупации. Но времена меняются, и украинцам больше не хочется запихиваться вареным картофелем. Да и времени отваривания овощей занимает много.

Выход есть – можно приготовить гораздо более вкусный сытный салат, который еще и готовится в разы быстрее. Отварить нужно только яйца. Как его готовить, рассказали на Pixelinform.

Ингредиенты:

консервированный тунец — 1 банка

лук — 1 шт

соленый огурец — 2 шт

консервированная кукуруза — 1 банка

яйца — 4 шт

зелень, соль, перец — по вкусу

майонез – по вкусу

Способ приготовления:

Рыбу выкладываем. При необходимости сливаем из нее воду. Яйца отвариваем до крутого желтка, охлаждаем. Рыбку разминаем вилкой. Лук и огурцы режем кубиками, добавляем в блюдо. С кукурузы сливаем воду и тоже отправляем в миску. Мелко крошим яйца. Всю массу солим (но не очень – большинство продуктов уже соленые), перчим и заправляем майонезом. Все хорошо перемешиваем.

На создание этого блюда уйдет максимум 15 минут. Да еще и оно будет намного вкуснее знаменитого оливье. Кстати, майонез можно приготовить своими силами заранее.