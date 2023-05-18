Втрое вкуснее наскучившего оливье: рецепт лучшего праздничного салата
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Этот салат быстро готовится – быстрее только съедается
Оливье – традиционный праздничный салат еще со времен советской оккупации. Но времена меняются, и украинцам больше не хочется запихиваться вареным картофелем. Да и времени отваривания овощей занимает много.
Выход есть – можно приготовить гораздо более вкусный сытный салат, который еще и готовится в разы быстрее. Отварить нужно только яйца. Как его готовить, рассказали на Pixelinform.
Ингредиенты:
- консервированный тунец — 1 банка
- лук — 1 шт
- соленый огурец — 2 шт
- консервированная кукуруза — 1 банка
- яйца — 4 шт
- зелень, соль, перец — по вкусу
- майонез – по вкусу
Способ приготовления:
- Рыбу выкладываем. При необходимости сливаем из нее воду. Яйца отвариваем до крутого желтка, охлаждаем.
- Рыбку разминаем вилкой. Лук и огурцы режем кубиками, добавляем в блюдо. С кукурузы сливаем воду и тоже отправляем в миску. Мелко крошим яйца.
- Всю массу солим (но не очень – большинство продуктов уже соленые), перчим и заправляем майонезом. Все хорошо перемешиваем.
На создание этого блюда уйдет максимум 15 минут. Да еще и оно будет намного вкуснее знаменитого оливье. Кстати, майонез можно приготовить своими силами заранее.