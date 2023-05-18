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Втрое вкуснее наскучившего оливье: рецепт лучшего праздничного салата

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Гости так его любят, что будут ради него ходить
Гости так его любят, что будут ради него ходить. Фото Идеи декора

Этот салат быстро готовится – быстрее только съедается

Оливье – традиционный праздничный салат еще со времен советской оккупации. Но времена меняются, и украинцам больше не хочется запихиваться вареным картофелем. Да и времени отваривания овощей занимает много.

Выход есть – можно приготовить гораздо более вкусный сытный салат, который еще и готовится в разы быстрее. Отварить нужно только яйца. Как его готовить, рассказали на Pixelinform.

Ингредиенты:

  • консервированный тунец — 1 банка
  • лук — 1 шт
  • соленый огурец — 2 шт
  • консервированная кукуруза — 1 банка
  • яйца — 4 шт
  • зелень, соль, перец — по вкусу
  • майонез – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Рыбу выкладываем. При необходимости сливаем из нее воду. Яйца отвариваем до крутого желтка, охлаждаем.
  2. Рыбку разминаем вилкой. Лук и огурцы режем кубиками, добавляем в блюдо. С кукурузы сливаем воду и тоже отправляем в миску. Мелко крошим яйца.
  3. Всю массу солим (но не очень – большинство продуктов уже соленые), перчим и заправляем майонезом. Все хорошо перемешиваем.

На создание этого блюда уйдет максимум 15 минут. Да еще и оно будет намного вкуснее знаменитого оливье. Кстати, майонез можно приготовить своими силами заранее.

Теги:
#Рецепт #Салат #Тунец #Праздничный стол