Втричі смачніший, ніж набридлий олів’є: рецепт найкращого святкового салату

Цей салат швидко готується — швидше тільки з’їдається

Олів’є — традиційний святковий салат ще з часів радянської окупації. Але часи змінюється, і українцям більше не хочеться запихатися вареною картоплею. Та й часу відварювання овочів займає багато.

Вихід є — можна приготувати набагато смачніший ситний салат, що ще й готується в рази швидше. Відварити потрібно лише яйця. Як його готувати, розповіли на Pixelinform.

Інгредієнти:

консервований тунець — 1 банка

цибуля — 1 шт

солоний огірок — 2 шт

консервована кукурудза — 1 банка

яйця — 4 шт

зелень, сіль, перець — за смаком

майонез — за смаком

Спосіб приготування:

Рибу викладаємо. За потреби зливаємо з неї воду. Яйця відварюємо до крутого жовтка, охолоджуємо. Рибку розминаємо виделкою. Цибулю та огірки ріжемо кубиками, додаємо до страви. З кукурудзи зливаємо воду і теж відправляємо у миску. Дрібнимо яйця. Всю масу солимо (але не дуже — більшість продуктів уже солоні), перчимо і заправляємо майонезом. Все добре перемішуємо.

На створення цієї страви піде максимум 15 хвилин. Та ще й вона буде набагато смачніша, ніж знамените олів’є. До речі, майонез можна приготувати самотужки заздалегідь.