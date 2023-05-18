Втричі смачніший, ніж набридлий олів’є: рецепт найкращого святкового салату
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Цей салат швидко готується — швидше тільки з’їдається
Олів’є — традиційний святковий салат ще з часів радянської окупації. Але часи змінюється, і українцям більше не хочеться запихатися вареною картоплею. Та й часу відварювання овочів займає багато.
Вихід є — можна приготувати набагато смачніший ситний салат, що ще й готується в рази швидше. Відварити потрібно лише яйця. Як його готувати, розповіли на Pixelinform.
Інгредієнти:
- консервований тунець — 1 банка
- цибуля — 1 шт
- солоний огірок — 2 шт
- консервована кукурудза — 1 банка
- яйця — 4 шт
- зелень, сіль, перець — за смаком
- майонез — за смаком
Спосіб приготування:
- Рибу викладаємо. За потреби зливаємо з неї воду. Яйця відварюємо до крутого жовтка, охолоджуємо.
- Рибку розминаємо виделкою. Цибулю та огірки ріжемо кубиками, додаємо до страви. З кукурудзи зливаємо воду і теж відправляємо у миску. Дрібнимо яйця.
- Всю масу солимо (але не дуже — більшість продуктів уже солоні), перчимо і заправляємо майонезом. Все добре перемішуємо.
На створення цієї страви піде максимум 15 хвилин. Та ще й вона буде набагато смачніша, ніж знамените олів’є. До речі, майонез можна приготувати самотужки заздалегідь.