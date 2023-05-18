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Втричі смачніший, ніж набридлий олів’є: рецепт найкращого святкового салату

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Гості так його полюблять, що будуть заради нього ходити
Гості так його полюблять, що будуть заради нього ходити. Фото Ідеї декору

Цей салат швидко готується — швидше тільки з’їдається

Олів’є — традиційний святковий салат ще з часів радянської окупації. Але часи змінюється, і українцям більше не хочеться запихатися вареною картоплею. Та й часу відварювання овочів займає багато.

Вихід є — можна приготувати набагато смачніший ситний салат, що ще й готується в рази швидше. Відварити потрібно лише яйця. Як його готувати, розповіли на Pixelinform.

Інгредієнти:

  • консервований тунець — 1 банка
  • цибуля — 1 шт
  • солоний огірок — 2 шт
  • консервована кукурудза — 1 банка
  • яйця — 4 шт
  • зелень, сіль, перець — за смаком
  • майонез — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Рибу викладаємо. За потреби зливаємо з неї воду. Яйця відварюємо до крутого жовтка, охолоджуємо.
  2. Рибку розминаємо виделкою. Цибулю та огірки ріжемо кубиками, додаємо до страви. З кукурудзи зливаємо воду і теж відправляємо у миску. Дрібнимо яйця.
  3. Всю масу солимо (але не дуже — більшість продуктів уже солоні), перчимо і заправляємо майонезом. Все добре перемішуємо.

На створення цієї страви піде максимум 15 хвилин. Та ще й вона буде набагато смачніша, ніж знамените олів’є. До речі, майонез можна приготувати самотужки заздалегідь.

Теги:
#Рецепт #Салат #Тунець #Святковий стіл