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Вкуснотища на скорую руку: невероятный пирог без яиц и масла

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такая вкусняшка очень быстро готовится
Такая вкусняшка очень быстро готовится. Фото Сегодня

Весь секрет – в универсальном тесте

Домашние пироги и вообще выпечка — это очень вкусно. И когда вы начинаете готовить, например, сладкие рогалики, то магазинных сладостей и не хочется. Рассказываем, как испечь пирог с вишнями и сыром на постном тесте.

Сам пирог не постный — в начинке ведь есть сыр, но его можно испечь с любым содержимым. Тесто очень универсальное. Замешивается на ледяной воде и растительном масле. А еще, как пишет "Зеленая Усадьба", готовится просто и быстро.

Ингредиенты для теста:

  • 200-220 г пшеничной муки;
  • 80 г сахара;
  • 50 мл рафинированного масла;
  • 80 мл ледяной воды;
  • сода и соль – на кончике ножа;
  • 1 столовая ложка ванильного сахара.

Для начинки:

  • 1 стакан (200 мл) свежих или замороженных ягод;
  • примерно 100 г кисломолочного творога;
  • столовая ложка сахара.

Способ приготовления:

  1. Рецепт быстрый, но готовое тесто должно полежать в холодильнике как минимум час. В настоящее время можно заниматься своими делами. Смешиваем все сухие ингредиенты для теста, а затем добавляем воду и масло.
  2. Замешиваем густое тесто, заворачиваем в полиэтиленовую пленку и – в холодильник. Тесто должно быть мягким и эластичным.
  3. Если ягоды заморожены, их необязательно размораживать перед выпечкой. Смешиваем творог с вишней, добавляем столовую ложку сахара. Если вы используете только ягоды, смешайте их с ложкой муки.
  4. Тесто после отдыха делим на две части — одна чуть больше другой. Большую раскатываем в круг по ширине формы и выкладываем дно и бортики.
  5. Сверху кладем начинку. Наверх – слой теста. Залепляем края руками, формируя аккуратный бортик. Делаем несколько разрезов ножом – из них будет выходить горячий воздух. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем примерно 20-25 минут до золотистого цвета пирога.

Достаем его из формы, когда немного остынет, и посыпаем сахарной пудрой. Он идеален к чаю или ароматному кофе.

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#Рецепт #Ягоды #Пирог #Тесто