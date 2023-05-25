Вкуснотища на скорую руку: невероятный пирог без яиц и масла
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Весь секрет – в универсальном тесте
Домашние пироги и вообще выпечка — это очень вкусно. И когда вы начинаете готовить, например, сладкие рогалики, то магазинных сладостей и не хочется. Рассказываем, как испечь пирог с вишнями и сыром на постном тесте.
Сам пирог не постный — в начинке ведь есть сыр, но его можно испечь с любым содержимым. Тесто очень универсальное. Замешивается на ледяной воде и растительном масле. А еще, как пишет "Зеленая Усадьба", готовится просто и быстро.
Ингредиенты для теста:
- 200-220 г пшеничной муки;
- 80 г сахара;
- 50 мл рафинированного масла;
- 80 мл ледяной воды;
- сода и соль – на кончике ножа;
- 1 столовая ложка ванильного сахара.
Для начинки:
- 1 стакан (200 мл) свежих или замороженных ягод;
- примерно 100 г кисломолочного творога;
- столовая ложка сахара.
Способ приготовления:
- Рецепт быстрый, но готовое тесто должно полежать в холодильнике как минимум час. В настоящее время можно заниматься своими делами. Смешиваем все сухие ингредиенты для теста, а затем добавляем воду и масло.
- Замешиваем густое тесто, заворачиваем в полиэтиленовую пленку и – в холодильник. Тесто должно быть мягким и эластичным.
- Если ягоды заморожены, их необязательно размораживать перед выпечкой. Смешиваем творог с вишней, добавляем столовую ложку сахара. Если вы используете только ягоды, смешайте их с ложкой муки.
- Тесто после отдыха делим на две части — одна чуть больше другой. Большую раскатываем в круг по ширине формы и выкладываем дно и бортики.
- Сверху кладем начинку. Наверх – слой теста. Залепляем края руками, формируя аккуратный бортик. Делаем несколько разрезов ножом – из них будет выходить горячий воздух. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем примерно 20-25 минут до золотистого цвета пирога.
Достаем его из формы, когда немного остынет, и посыпаем сахарной пудрой. Он идеален к чаю или ароматному кофе.