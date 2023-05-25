Вкуснотища на скорую руку: невероятный пирог без яиц и масла

Весь секрет – в универсальном тесте

Домашние пироги и вообще выпечка — это очень вкусно. И когда вы начинаете готовить, например, сладкие рогалики, то магазинных сладостей и не хочется. Рассказываем, как испечь пирог с вишнями и сыром на постном тесте.

Сам пирог не постный — в начинке ведь есть сыр, но его можно испечь с любым содержимым. Тесто очень универсальное. Замешивается на ледяной воде и растительном масле. А еще, как пишет "Зеленая Усадьба", готовится просто и быстро.

Ингредиенты для теста:

200-220 г пшеничной муки;

80 г сахара;

50 мл рафинированного масла;

80 мл ледяной воды;

сода и соль – на кончике ножа;

1 столовая ложка ванильного сахара.

Для начинки:

1 стакан (200 мл) свежих или замороженных ягод;

примерно 100 г кисломолочного творога;

столовая ложка сахара.

Способ приготовления:

Рецепт быстрый, но готовое тесто должно полежать в холодильнике как минимум час. В настоящее время можно заниматься своими делами. Смешиваем все сухие ингредиенты для теста, а затем добавляем воду и масло. Замешиваем густое тесто, заворачиваем в полиэтиленовую пленку и – в холодильник. Тесто должно быть мягким и эластичным. Если ягоды заморожены, их необязательно размораживать перед выпечкой. Смешиваем творог с вишней, добавляем столовую ложку сахара. Если вы используете только ягоды, смешайте их с ложкой муки. Тесто после отдыха делим на две части — одна чуть больше другой. Большую раскатываем в круг по ширине формы и выкладываем дно и бортики. Сверху кладем начинку. Наверх – слой теста. Залепляем края руками, формируя аккуратный бортик. Делаем несколько разрезов ножом – из них будет выходить горячий воздух. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем примерно 20-25 минут до золотистого цвета пирога.

Достаем его из формы, когда немного остынет, и посыпаем сахарной пудрой. Он идеален к чаю или ароматному кофе.