Надоели вареные пельмени? Пожарьте их: азиатский вариант любимого блюда
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Только попробуйте – и будете делать так постоянно
Все любят сочные пельмени, как слепленные собственноручно, так и купленные готовыми. Это отличный вариант быстрого обеда. Но вкус любимого блюда можно улучшить.
Пельмени и блюда, похожие на пельмени, есть во многих кухнях мира. Ведь суть – вареное тесто с начинкой из фарша – далеко не нова. Ходят легенды, что это блюдо зародилось в древнем Китае. И даже обычные пельмени из магазина под домом можно усовершенствовать и добавить к них азиатских ноток. Как это сделать, рассказали на Pixelinform. Весь секрет состоит в том, чтобы обжарить их в особом соусе.
Ингредиенты:
- 500 г замороженных пельменей;
- 1 шт. лука;
- 3 зубчика чеснока;
- 2 ст. л. масла;
- 30 мл соевого соуса;
- 2 ст. л. винного уксуса;
- 100 мл воды;
- соль и перец.
Способ приготовления:
- На сковороде разогреваем растительное масло, а затем выкладываем замороженные пельмени. Обжариваем их со всех сторон до образования золотистой корочки. Это занимает от 5 до 25 минут.
- Добавляем измельченный лук и чеснок. Обжариваем 2-3 минуты.
- Затем вливаем соевый соус и воду. Солим, перчим. Накрываем крышкой и готовим еще 10 минут.
- Жареные пельмени выкладываем на тарелку и приправляем уксусом. Можно дополнительно полить соевым соусом.
Такие несложные манипуляции могут значительно изменить взгляд на привычные для всех пельмени. Также мы писали, как приготовить сырный соус.