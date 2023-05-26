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Надоели вареные пельмени? Пожарьте их: азиатский вариант любимого блюда

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Весь секрет – в специях
Весь секрет – в специях. Фото Їсти

Только попробуйте – и будете делать так постоянно

Все любят сочные пельмени, как слепленные собственноручно, так и купленные готовыми. Это отличный вариант быстрого обеда. Но вкус любимого блюда можно улучшить.

Пельмени и блюда, похожие на пельмени, есть во многих кухнях мира. Ведь суть – вареное тесто с начинкой из фарша – далеко не нова. Ходят легенды, что это блюдо зародилось в древнем Китае. И даже обычные пельмени из магазина под домом можно усовершенствовать и добавить к них азиатских ноток. Как это сделать, рассказали на Pixelinform. Весь секрет состоит в том, чтобы обжарить их в особом соусе.

Ингредиенты:

  1. 500 г замороженных пельменей;
  2. 1 шт. лука;
  3. 3 зубчика чеснока;
  4. 2 ст. л. масла;
  5. 30 мл соевого соуса;
  6. 2 ст. л. винного уксуса;
  7. 100 мл воды;
  8. соль и перец.

Способ приготовления:

  1. На сковороде разогреваем растительное масло, а затем выкладываем замороженные пельмени. Обжариваем их со всех сторон до образования золотистой корочки. Это занимает от 5 до 25 минут.
  2. Добавляем измельченный лук и чеснок. Обжариваем 2-3 минуты.
  3. Затем вливаем соевый соус и воду. Солим, перчим. Накрываем крышкой и готовим еще 10 минут.
  4. Жареные пельмени выкладываем на тарелку и приправляем уксусом. Можно дополнительно полить соевым соусом.

Такие несложные манипуляции могут значительно изменить взгляд на привычные для всех пельмени. Также мы писали, как приготовить сырный соус.

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#Рецепт #Соус #Специи #Пельмени