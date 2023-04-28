Пельмени как в детстве: мамин рецепт дрожжевого теста

Пельмени в "мамином" тесте точно придутся вам по вкусу

Мы вспоминаем о пельменях, когда нам хочется чего-то мясного и мучного, а готовить нет времени. Это не только удобное, но и очень вкусное блюдо. Вряд ли найдется человек, который не любит пельменей.

Тесто для пельменей по рецепту Shuba — самое простое, бюджетное, быстрое в приготовлении и вкусное в сочетании с сочным фаршем. Идеальное мамино тесто на пельмени не липнет и не разваривается, не рвется и держит форму.

Как приготовить дрожжевое тесто для пельменей

Ингредиенты на 10 порций:

мука пшеничная — 4 стакана;

яйца — 1 шт.;

теплая вода — 0.5 л;

соль — 0.5 ч. л.;

дрожжи сухие — 1 ч. л.;

масло подсолнечное — 4 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Смешайте сухие ингредиенты в глубокой миске. Сделайте углубление и влейте теплую воду (не горячую!) и масло. Постепенно замесите тесто ложкой так, будто бортики падают в лунку, добавьте яйцо и снова замесите. Оставьте тесто в миске полежать на 15 минут. Посыпьте рабочую поверхность мукой и выложите туда тесто, вымесите. При необходимости добавляйте муку. Тесто на пельмени готово.

А вот в качестве начинки можно использовать не только мясо. С рецептами "Телеграф" вы разнообразите ваше пельменное меню.