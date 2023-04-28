Пельмени как в детстве: мамин рецепт дрожжевого теста
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Пельмени в "мамином" тесте точно придутся вам по вкусу
Мы вспоминаем о пельменях, когда нам хочется чего-то мясного и мучного, а готовить нет времени. Это не только удобное, но и очень вкусное блюдо. Вряд ли найдется человек, который не любит пельменей.
Тесто для пельменей по рецепту Shuba — самое простое, бюджетное, быстрое в приготовлении и вкусное в сочетании с сочным фаршем. Идеальное мамино тесто на пельмени не липнет и не разваривается, не рвется и держит форму.
Как приготовить дрожжевое тесто для пельменей
Ингредиенты на 10 порций:
- мука пшеничная — 4 стакана;
- яйца — 1 шт.;
- теплая вода — 0.5 л;
- соль — 0.5 ч. л.;
- дрожжи сухие — 1 ч. л.;
- масло подсолнечное — 4 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Смешайте сухие ингредиенты в глубокой миске. Сделайте углубление и влейте теплую воду (не горячую!) и масло.
- Постепенно замесите тесто ложкой так, будто бортики падают в лунку, добавьте яйцо и снова замесите. Оставьте тесто в миске полежать на 15 минут.
- Посыпьте рабочую поверхность мукой и выложите туда тесто, вымесите. При необходимости добавляйте муку. Тесто на пельмени готово.
А вот в качестве начинки можно использовать не только мясо. С рецептами "Телеграф" вы разнообразите ваше пельменное меню.