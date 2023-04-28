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Пельмени как в детстве: мамин рецепт дрожжевого теста

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Мамины пельмени - самые любимые
Мамины пельмени - самые любимые. Фото shuba.life

Пельмени в "мамином" тесте точно придутся вам по вкусу

Мы вспоминаем о пельменях, когда нам хочется чего-то мясного и мучного, а готовить нет времени. Это не только удобное, но и очень вкусное блюдо. Вряд ли найдется человек, который не любит пельменей.

Тесто для пельменей по рецепту Shuba — самое простое, бюджетное, быстрое в приготовлении и вкусное в сочетании с сочным фаршем. Идеальное мамино тесто на пельмени не липнет и не разваривается, не рвется и держит форму.

Как приготовить дрожжевое тесто для пельменей

Ингредиенты на 10 порций:

  • мука пшеничная — 4 стакана;
  • яйца — 1 шт.;
  • теплая вода — 0.5 л;
  • соль — 0.5 ч. л.;
  • дрожжи сухие — 1 ч. л.;
  • масло подсолнечное — 4 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Смешайте сухие ингредиенты в глубокой миске. Сделайте углубление и влейте теплую воду (не горячую!) и масло.
  2. Постепенно замесите тесто ложкой так, будто бортики падают в лунку, добавьте яйцо и снова замесите. Оставьте тесто в миске полежать на 15 минут.
  3. Посыпьте рабочую поверхность мукой и выложите туда тесто, вымесите. При необходимости добавляйте муку. Тесто на пельмени готово.

А вот в качестве начинки можно использовать не только мясо. С рецептами "Телеграф" вы разнообразите ваше пельменное меню.

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#Рецепты #Тесто #Пельмени #Готовим дома