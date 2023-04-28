Пельмені, як у дитинстві: мамин рецепт дріжджового тіста
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Ми згадуємо про пельмені, коли нам хочеться чогось м’ясного та борошняного, а готувати нема часу. Це не тільки зручна, але й дуже смачна страва. Навряд чи знайдеться людина, яка не любить пельменів.
Тісто для пельменів за рецептом Shuba — найпростіше, бюджетне, швидке у приготуванні та смачне у поєднанні із соковитим фаршем. Ідеальне мамине тісто на пельмені не липне і не розварюється, не рветься та тримає форму.
Як приготувати дріжджове тісто для пельменів
Інгредієнти на 10 порцій:
- борошно пшеничне — 4 склянки;
- яйця — 1 шт.;
- тепла вода — 0.5 л;
- сіль — 0.5 ч. л.;
- дріжджі сухі – 1 ч. л.;
- олія соняшникова — 4 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Змішайте сухі інгредієнти у глибокій мисці. Зробіть поглиблення і влийте теплу воду (не гарячу!) та олію.
- Поступово замісіть тісто ложкою так, ніби борти падають у лунку, додайте яйце і знову замісіть. Залишіть тісто в мисці полежати на 15 хвилин.
- Посипте робочу поверхню борошном і викладіть туди тісто, вимісіть. За потреби додайте борошно. Тісто на пельмені готове.
А ось як начинка можна використовувати не тільки м’ясо. З рецептами "Телеграф" ви урізноманітнюєте ваше пельменне меню.