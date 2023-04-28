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Пельмені, як у дитинстві: мамин рецепт дріжджового тіста

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Мамині пельмені — найулюбленіші
Мамині пельмені — найулюбленіші. Фото shuba.life

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Ми згадуємо про пельмені, коли нам хочеться чогось м’ясного та борошняного, а готувати нема часу. Це не тільки зручна, але й дуже смачна страва. Навряд чи знайдеться людина, яка не любить пельменів.

Тісто для пельменів за рецептом Shuba — найпростіше, бюджетне, швидке у приготуванні та смачне у поєднанні із соковитим фаршем. Ідеальне мамине тісто на пельмені не липне і не розварюється, не рветься та тримає форму.

Як приготувати дріжджове тісто для пельменів

Інгредієнти на 10 порцій:

  • борошно пшеничне — 4 склянки;
  • яйця — 1 шт.;
  • тепла вода — 0.5 л;
  • сіль — 0.5 ч. л.;
  • дріжджі сухі – 1 ч. л.;
  • олія соняшникова — 4 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте сухі інгредієнти у глибокій мисці. Зробіть поглиблення і влийте теплу воду (не гарячу!) та олію.
  2. Поступово замісіть тісто ложкою так, ніби борти падають у лунку, додайте яйце і знову замісіть. Залишіть тісто в мисці полежати на 15 хвилин.
  3. Посипте робочу поверхню борошном і викладіть туди тісто, вимісіть. За потреби додайте борошно. Тісто на пельмені готове.

А ось як начинка можна використовувати не тільки м’ясо. З рецептами "Телеграф" ви урізноманітнюєте ваше пельменне меню.

Теги:
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