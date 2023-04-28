Пельмені, як у дитинстві: мамин рецепт дріжджового тіста

Пельмені в "маминому" тесті точно припадуть вам до смаку

Ми згадуємо про пельмені, коли нам хочеться чогось м’ясного та борошняного, а готувати нема часу. Це не тільки зручна, але й дуже смачна страва. Навряд чи знайдеться людина, яка не любить пельменів.

Тісто для пельменів за рецептом Shuba — найпростіше, бюджетне, швидке у приготуванні та смачне у поєднанні із соковитим фаршем. Ідеальне мамине тісто на пельмені не липне і не розварюється, не рветься та тримає форму.

Як приготувати дріжджове тісто для пельменів

Інгредієнти на 10 порцій:

борошно пшеничне — 4 склянки;

яйця — 1 шт.;

тепла вода — 0.5 л;

сіль — 0.5 ч. л.;

дріжджі сухі – 1 ч. л.;

олія соняшникова — 4 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Змішайте сухі інгредієнти у глибокій мисці. Зробіть поглиблення і влийте теплу воду (не гарячу!) та олію. Поступово замісіть тісто ложкою так, ніби борти падають у лунку, додайте яйце і знову замісіть. Залишіть тісто в мисці полежати на 15 хвилин. Посипте робочу поверхню борошном і викладіть туди тісто, вимісіть. За потреби додайте борошно. Тісто на пельмені готове.

А ось як начинка можна використовувати не тільки м’ясо. З рецептами "Телеграф" ви урізноманітнюєте ваше пельменне меню.