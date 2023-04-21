Додайте капусту — і ви не впізнаєте страву: як приготувати пельмені китайською

Смачно – за вуха не відтягнеш

Хочете чогось незвичайного чи здивувати гостей, рідних та близьких? Тоді вам точно потрібен цей рецепт пельменів китайською. Це дуже давня страва, різновидів якої існує дуже багато.

Зазвичай пельмені заправляють різними начинками від м’ясного фаршу до шпинату і грибів. Їх можна варити, готувати на пару чи обсмажувати. Готувати таку страву за рецептом Gurman зовсім нескладно, тому беремо всі інгредієнти та починаємо.

Як приготувати пельмені по-китайськи

Інгредієнти

Для тіста:

450 г пшеничного борошна;

70 г рисового (кукурудзяного) крохмалю;

яйце;

2 л. кунжутної олії;

вода.

Для начинки:

300 г фаршу;

300 г капусти (пекінської або білокачанної);

ріпчаста та зелена цибуля;

соєвий соус, спеції.

Спосіб приготування:

Вимішуємо тісто з борошна, крохмалю, олії та яєць. Акуратно вводимо воду – тісто має вийти не надто крутим, а рідким. У фарш додаємо подрібнену капусту, зелень, спеції, цибулю та соєвий соус. З приправ можна використовувати імбир, перець та коріандр. Розкочуємо тісто в пласт, робимо склянкою заготовки та викладаємо в центр кожну начинку. Краї тіста злегка защипуємо — у вас повинні вийти пельмені у формі розкритої квітки. Відварюємо пельмені 5 хвилин або готуємо на сильній парі.

До речі, пельмені ще можна посмажити в паніруванні. Спробуйте і вам гарантовано сподобається.