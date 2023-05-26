Набридли варені пельмені? Посмажте їх: азійський варіант улюбленої страви
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Тільки спробуйте — і будете робити так постійно
Всі люблять соковиті пельмені, як зліплені власноруч, так і куплені готовими. Це чудовий варіант швидкого обіду. Та смак улюбленої страви можна й покращити.
Пельмені та страви, схожі на пельмені є в багатьох кухнях світу. Адже суть — варене тісто з начинкою з фаршу — далеко не нова. Ходять легенди, що ця страва зародилась в стародавньому Китаї. І навіть звичайні пельмені з магазину під домом можна вдосконалити й надати їм азійських ноток. Як це зробити, розповіли на Pixelinform.
Весь секрет у тому, щоб обсмажити їх в особливому соусі.
Інгредієнти:
- 500 г заморожених пельменів;
- 1 шт. цибулі;
- 3 зубчики часнику;
- 2 ст. л. олії;
- 30 мл соєвого соусу;
- 2 ст. л. винного оцту;
- 100 мл води;
- сіль та перець.
Спосіб приготування:
- На сковороді розігріваємо олію, а потім викладаємо заморожені пельмені. Обсмажуємо їх з усіх боків до утворення золотистої скоринки. Це займає від 5 до 25 хвилин.
- Додаємо подрібнені цибулю та часник. Обсмажуємо 2-3 хвилини.
- Потім вливаємо соєвий соус та воду. Солимо, перчимо. Накриваємо кришкою та готуємо ще 10 хв.
- Смажені пельмені викладаємо на тарілку і приправляємо оцтом. Можна додатково полити соєвим соусом.
Такі нескладні маніпуляції можуть значно змінити погляд на звичні всім пельмені. Також ми писали, як приготувати сирний соус.