Набридли варені пельмені? Посмажте їх: азійський варіант улюбленої страви

Тільки спробуйте — і будете робити так постійно

Всі люблять соковиті пельмені, як зліплені власноруч, так і куплені готовими. Це чудовий варіант швидкого обіду. Та смак улюбленої страви можна й покращити.

Пельмені та страви, схожі на пельмені є в багатьох кухнях світу. Адже суть — варене тісто з начинкою з фаршу — далеко не нова. Ходять легенди, що ця страва зародилась в стародавньому Китаї. І навіть звичайні пельмені з магазину під домом можна вдосконалити й надати їм азійських ноток. Як це зробити, розповіли на Pixelinform.

Весь секрет у тому, щоб обсмажити їх в особливому соусі.

Інгредієнти:

500 г заморожених пельменів; 1 шт. цибулі; 3 зубчики часнику; 2 ст. л. олії; 30 мл соєвого соусу; 2 ст. л. винного оцту; 100 мл води; сіль та перець.

Спосіб приготування:

На сковороді розігріваємо олію, а потім викладаємо заморожені пельмені. Обсмажуємо їх з усіх боків до утворення золотистої скоринки. Це займає від 5 до 25 хвилин. Додаємо подрібнені цибулю та часник. Обсмажуємо 2-3 хвилини. Потім вливаємо соєвий соус та воду. Солимо, перчимо. Накриваємо кришкою та готуємо ще 10 хв. Смажені пельмені викладаємо на тарілку і приправляємо оцтом. Можна додатково полити соєвим соусом.

Такі нескладні маніпуляції можуть значно змінити погляд на звичні всім пельмені. Також ми писали, як приготувати сирний соус.