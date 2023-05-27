Сметут со стола, как только приготовите: рецепт бюджетной закуски будет у вас основным
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Этот рецепт вам точно пригодится!
Плавленый сыр – это легендарный продукт. Очень дешевый, всегда доступный, но при этом довольно калорийный и вкусный, он часто играет роль настоящей "палочки-выручалочки" во многих ситуациях: нехватки времени, денег или сил на готовку…
Именно такую простую закуску из плавленого сыра с чесноком и ароматной зеленью по вкуснейшему рецепту "Мета" мы и приготовим. Такое блюдо готовится за 10 минут, а съедается еще быстрее. Сочная и пикантная закуска украсит любой праздничный или повседневный стол.
Как приготовить закуску из сыра и помидоров
Ингредиенты:
- 2 плавленых сырка
- 3 помидора
- 4 столовых ложки майонеза
- 2 зубчика чеснока
- зелень по вкусу
Способ приготовления:
- Помидоры надо тщательно помыть и просушить. Затем — нарезать кружочками.
- Плавленые сырки натрите на терке. Чеснок также натрите на терке. Смешайте ингредиенты и добавьте майонез. Тщательно перемешайте.
- Большую плоскую тарелку застелите листом салата. Выложите на него кружочки помидоров.
- На каждый кусочек помидора выложите по ложке сырной массы. Сверху добавьте измельченную любимую зелень.
Натереть плавленый сыр, чтобы не остался на терке, легко. С этими секретами приготовить закуску будет еще проще.