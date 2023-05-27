Сметут со стола, как только приготовите: рецепт бюджетной закуски будет у вас основным

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Плавленый сыр – это легендарный продукт. Очень дешевый, всегда доступный, но при этом довольно калорийный и вкусный, он часто играет роль настоящей "палочки-выручалочки" во многих ситуациях: нехватки времени, денег или сил на готовку…

Именно такую простую закуску из плавленого сыра с чесноком и ароматной зеленью по вкуснейшему рецепту "Мета" мы и приготовим. Такое блюдо готовится за 10 минут, а съедается еще быстрее. Сочная и пикантная закуска украсит любой праздничный или повседневный стол.

Как приготовить закуску из сыра и помидоров

Ингредиенты:

2 плавленых сырка

3 помидора

4 столовых ложки майонеза

2 зубчика чеснока

зелень по вкусу

Способ приготовления:

Помидоры надо тщательно помыть и просушить. Затем — нарезать кружочками. Плавленые сырки натрите на терке. Чеснок также натрите на терке. Смешайте ингредиенты и добавьте майонез. Тщательно перемешайте. Большую плоскую тарелку застелите листом салата. Выложите на него кружочки помидоров. На каждый кусочек помидора выложите по ложке сырной массы. Сверху добавьте измельченную любимую зелень.

Натереть плавленый сыр, чтобы не остался на терке, легко. С этими секретами приготовить закуску будет еще проще.