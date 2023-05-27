Змітуть зі столу, як тільки приготуєте: рецепт бюджетної закуски буде у вас основним

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Плавлений сир – легендарний продукт. Дуже дешевий, завжди доступний, але при цьому досить калорійний і смачний, він часто відіграє роль справжньої "палички-виручалочки" у багатьох ситуаціях: нестачі часу, грошей чи сил на готування.

Саме таку просту закуску з плавленого сиру з часником та ароматною зеленню за найсмачнішим рецептом "Мета" ми й приготуємо. Така страва готується за 10 хвилин, а з’їдається ще швидше. Соковита та пікантна закуска прикрасить будь-який святковий або повсякденний стіл.

Як приготувати закуску з сиру та помідорів.

Інгредієнти:

2 плавлені сирки

3 помідори

4 столові ложки майонезу

2 зубчики часнику

зелень до свого смаку

Спосіб приготування:

Помідори треба ретельно помити та просушити. Потім — нарізати кружальцями. Плавлені сирки натріть на тертці. Часник також натріть на тертці. Змішайте інгредієнти та додайте майонез. Ретельно перемішайте. Велику плоску тарілку застелите листом салату. Викладіть на нього кружечки помідорів. На кожен шматочок помідора викладіть по ложці сирної маси. Зверху додайте подрібнену улюблену зелень.

Натерти плавлений сир, щоб не залишився на тертці, легко. З цими секретами приготувати закуску буде ще простіше.