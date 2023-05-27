Змітуть зі столу, як тільки приготуєте: рецепт бюджетної закуски буде у вас основним
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Плавлений сир – легендарний продукт. Дуже дешевий, завжди доступний, але при цьому досить калорійний і смачний, він часто відіграє роль справжньої "палички-виручалочки" у багатьох ситуаціях: нестачі часу, грошей чи сил на готування.
Саме таку просту закуску з плавленого сиру з часником та ароматною зеленню за найсмачнішим рецептом "Мета" ми й приготуємо. Така страва готується за 10 хвилин, а з’їдається ще швидше. Соковита та пікантна закуска прикрасить будь-який святковий або повсякденний стіл.
Як приготувати закуску з сиру та помідорів.
Інгредієнти:
- 2 плавлені сирки
- 3 помідори
- 4 столові ложки майонезу
- 2 зубчики часнику
- зелень до свого смаку
Спосіб приготування:
- Помідори треба ретельно помити та просушити. Потім — нарізати кружальцями.
- Плавлені сирки натріть на тертці. Часник також натріть на тертці. Змішайте інгредієнти та додайте майонез. Ретельно перемішайте.
- Велику плоску тарілку застелите листом салату. Викладіть на нього кружечки помідорів.
- На кожен шматочок помідора викладіть по ложці сирної маси. Зверху додайте подрібнену улюблену зелень.
Натерти плавлений сир, щоб не залишився на тертці, легко. З цими секретами приготувати закуску буде ще простіше.