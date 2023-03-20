Рецепт домашнього плавленого сиру всього з 4 інгредієнтів: не відрізниш від покупного

Смачний та корисний, та ще й своїми руками

Плавлений сир – універсальний продукт. Ми любимо його на сніданок до чаю або кави, в якості легкого перекусу і додаємо в улюблені страви.

Однак невідомо, з чого приготований магазинний сир. А ось зробивши його вдома, ви будете впевнені у його якості. Тим більше, як пише Jisty, це абсолютно нескладно.

Як приготувати плавлений сир вдома

Інгредієнти:

2 кг сиру;

100 г олії;

15 г солі;

10 г соди.

ПРИГОТУВАННЯ

Сир заморозити у морозилці. У каструлі закип’ятити воду, залишити заморожений сир. Кип’ятити 15 хвилин, час від часу помішуючи. Сирну суміш, що утворилася, процідити через марлю, добре віджати. Викласти сир назад у каструлю, додати олію, сіль, соду. Кип’ятити на маленькому вогні, помішуючи, 5-15 хв до утворення тугої сирної маси. Час приготування слід регулювати індивідуально. Перекласти гарячу масу у форму, загорнувши у харчовий целофан, сформувати ковбаску чи форму. Охолодити протягом години та нарізати шматочками. Якщо сир погано плавиться або маса почне пригоряти, це легко виправити. Для цього потрібно помістити сир у посуд для мікрохвильової печі і нагріти на повній потужності протягом 1 хв і перемішати. У разі потреби поварити.

У рецепт за бажанням можна додавати спеції, подрібнену зелень чи горіхи.

З сиру рекомендуємо ще одну смачну страву — сирні палички. Готуються вони швидко, тож ідеально підійдуть на сніданок.