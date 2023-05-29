Зачем в паштет добавляют коньяк: рецепт изысканной закуски, которая поразит вас в самое сердце

Пару минут на приготовление — и вкуснятина на столе

Если вы часто задаетесь вопросом, что приготовить на перекус, этот рецепт для вас. Хрустящий хлеб, нежная куриная печень и коньяк — из таких продуктов можно приготовить восхитительную закуску.

"Главред" рекомендует добавить в блюдо немного коньяка. Он придаст паштету аромат и изысканный вкус — это идеальное сочетание для настоящих гурманов.

Как приготовить куриный паштет с коньяком

Ингредиенты:

печень куриная — до 500 гр;

лук — 2 шт;

коньяк — 20-40 мл;

масло сливочное;

1 морковь;

масло растительное;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Печень куриную хорошо помыть, обсушить и порезать небольшими кубиками. В холодную воду опустить куриную печень, кастрюлю поставить на огонь и довести до кипения. Проварить в подсоленной воде 10 минут. Лук и морковь помыть, почистить и мелко порезать. На сковороде разогреть масло, добавить лук, морковь и куриную печень. Перемешать все ингредиенты, посолить и дать прожарится до золотистой корочки лука. Можно добавить любимые приправы. Влить в сковороду 30-40 мл коньяка и накрыть крышкой. Убавить огонь и тушить, пока не испарится весь коньяк. Остудить печень с луком и морковкой, далее взбить все блендером. Далее необходимо все перетереть дважды через сито или пропустить через мясорубку. Отправить в холодильник на час.

Подавать куриный паштет с коньяком на вкусных гренках. Их можно приготовить по маминому рецепту.