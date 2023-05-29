Зачем в паштет добавляют коньяк: рецепт изысканной закуски, которая поразит вас в самое сердце
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Пару минут на приготовление — и вкуснятина на столе
Если вы часто задаетесь вопросом, что приготовить на перекус, этот рецепт для вас. Хрустящий хлеб, нежная куриная печень и коньяк — из таких продуктов можно приготовить восхитительную закуску.
"Главред" рекомендует добавить в блюдо немного коньяка. Он придаст паштету аромат и изысканный вкус — это идеальное сочетание для настоящих гурманов.
Как приготовить куриный паштет с коньяком
Ингредиенты:
- печень куриная — до 500 гр;
- лук — 2 шт;
- коньяк — 20-40 мл;
- масло сливочное;
- 1 морковь;
- масло растительное;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Печень куриную хорошо помыть, обсушить и порезать небольшими кубиками.
- В холодную воду опустить куриную печень, кастрюлю поставить на огонь и довести до кипения. Проварить в подсоленной воде 10 минут.
- Лук и морковь помыть, почистить и мелко порезать.
- На сковороде разогреть масло, добавить лук, морковь и куриную печень. Перемешать все ингредиенты, посолить и дать прожарится до золотистой корочки лука. Можно добавить любимые приправы.
- Влить в сковороду 30-40 мл коньяка и накрыть крышкой. Убавить огонь и тушить, пока не испарится весь коньяк.
- Остудить печень с луком и морковкой, далее взбить все блендером.
- Далее необходимо все перетереть дважды через сито или пропустить через мясорубку. Отправить в холодильник на час.
Подавать куриный паштет с коньяком на вкусных гренках. Их можно приготовить по маминому рецепту.