Навіщо до паштету додають коньяк: рецепт вишуканої закуски, яка вразить вас у саме серце
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Пару хвилин на приготування — і смакота на столі
Якщо ви часто ставите питанням, що приготувати на перекус, цей рецепт для вас. Хрумкий хліб, ніжна куряча печінка та коньяк — з таких продуктів можна приготувати чудову закуску.
"Главред" рекомендує додати до страви трохи коньяку. Він надасть паштету аромату та вишуканому смаку — це ідеальне поєднання для справжніх гурманів.
Як приготувати курячий паштет з коньяком
Інгредієнти:
- печінка куряча – до 500 г;
- цибуля — 2 шт.;
- коньяк — 20-40 мл;
- вершкове масло;
- 1 морква;
- масло рослинне;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Печінку курячу добре помити, обсушити та порізати невеликими кубиками.
- У холодну воду опустити курячу печінку, каструлю поставити на вогонь і довести до кипіння. Проварити у підсоленій воді 10 хвилин.
- Цибулю і моркву помити, почистити та порізати.
- На сковороді розігріти олію, додати цибулю, моркву та курячу печінку. Перемішати всі інгредієнти, посолити та дати прожаритись до золотистої скоринки цибулі. Можна додати улюблені приправи.
- Влити в сковороду 30-40 мл коньяку та накрити кришкою. Зменшити вогонь і тушкувати, доки випарується весь коньяк.
- Остудити печінку з цибулею та морквою, далі збити все блендером.
- Далі потрібно все перетерти двічі через сито або пропустити через м’ясорубку. Відправити у холодильник на годину.
Подавати курячий паштет з коньяком на смачні грінки. Їх можна приготувати за маминим рецептом.