Навіщо до паштету додають коньяк: рецепт вишуканої закуски, яка вразить вас у саме серце

Пару хвилин на приготування — і смакота на столі

Якщо ви часто ставите питанням, що приготувати на перекус, цей рецепт для вас. Хрумкий хліб, ніжна куряча печінка та коньяк — з таких продуктів можна приготувати чудову закуску.

"Главред" рекомендує додати до страви трохи коньяку. Він надасть паштету аромату та вишуканому смаку — це ідеальне поєднання для справжніх гурманів.

Як приготувати курячий паштет з коньяком

Інгредієнти:

печінка куряча – до 500 г;

цибуля — 2 шт.;

коньяк — 20-40 мл;

вершкове масло;

1 морква;

масло рослинне;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Печінку курячу добре помити, обсушити та порізати невеликими кубиками. У холодну воду опустити курячу печінку, каструлю поставити на вогонь і довести до кипіння. Проварити у підсоленій воді 10 хвилин. Цибулю і моркву помити, почистити та порізати. На сковороді розігріти олію, додати цибулю, моркву та курячу печінку. Перемішати всі інгредієнти, посолити та дати прожаритись до золотистої скоринки цибулі. Можна додати улюблені приправи. Влити в сковороду 30-40 мл коньяку та накрити кришкою. Зменшити вогонь і тушкувати, доки випарується весь коньяк. Остудити печінку з цибулею та морквою, далі збити все блендером. Далі потрібно все перетерти двічі через сито або пропустити через м’ясорубку. Відправити у холодильник на годину.

Подавати курячий паштет з коньяком на смачні грінки. Їх можна приготувати за маминим рецептом.