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Рецепт такого шашлику "зробить" навіть м’ясний

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Шашлик з печінки — гідна альтернатива звичайному
Шашлик з печінки — гідна альтернатива звичайному. Фото http://smach.com.ua/

Смачний та ароматний печінковий шашлик закохає в себе всіх

Зазвичай класичний шашлик готують з м’яса, але зараз уже вигадали багато інших варіантів цієї страви. Наприклад, вегетаріанці можуть поласувати шашликом з овочів та грибів, а любителі риби – найсмачнішою рибною стравою.

Якщо ви любите м’ясні продукти, але хочете чогось незвичайного, можна скуштувати шашлик з печінки за рецептом "Смач". Це дуже корисна страва, що містить безліч вітамінів, мінералів та амінокислот. Якщо печінка готувати на вогні, то в ній розкривається особливий смак та аромат. Тому беремо потрібні продукти і починаємо.

Як приготувати шашлик з печінки

Інгредієнти:

  • бараняча печінка – 500 г;
  • червоний перець – 1 шт.;
  • головка цибулі – 3 шт.;
  • сальник;
  • сіль;
  • кінза, кумін.

Спосіб приготування:

  1. Зняти тонку плівку з печінки та прибрати жовчні протоки. Нарізати скибочками вагою 50-60 г кожен.
  2. Покласти у сальник нарізані частини печінки.
  3. Печінку підсолити та присипати спеціями.
  4. Кожен шматочок загорнути в сальник, скласти в миску і додати нарізану цибулю.
  5. Подрібнити кінзу, додати в миску до основної страви.
  6. Залишити на 1-2 години у прохолодному місці.
  7. Обсмажити шматки баранячої печінки над розпеченим вугіллям 10-15 хвилин.

Раніше ми розповідали, як правильно очищати печінку перед приготуванням. Невеликі хитрощі вплинуть смак страв.

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