Рецепт такого шашлику "зробить" навіть м’ясний

Смачний та ароматний печінковий шашлик закохає в себе всіх

Зазвичай класичний шашлик готують з м’яса, але зараз уже вигадали багато інших варіантів цієї страви. Наприклад, вегетаріанці можуть поласувати шашликом з овочів та грибів, а любителі риби – найсмачнішою рибною стравою.

Якщо ви любите м’ясні продукти, але хочете чогось незвичайного, можна скуштувати шашлик з печінки за рецептом "Смач". Це дуже корисна страва, що містить безліч вітамінів, мінералів та амінокислот. Якщо печінка готувати на вогні, то в ній розкривається особливий смак та аромат. Тому беремо потрібні продукти і починаємо.

Як приготувати шашлик з печінки

Інгредієнти:

бараняча печінка – 500 г;

червоний перець – 1 шт.;

головка цибулі – 3 шт.;

сальник;

сіль;

кінза, кумін.

Спосіб приготування:

Зняти тонку плівку з печінки та прибрати жовчні протоки. Нарізати скибочками вагою 50-60 г кожен. Покласти у сальник нарізані частини печінки. Печінку підсолити та присипати спеціями. Кожен шматочок загорнути в сальник, скласти в миску і додати нарізану цибулю. Подрібнити кінзу, додати в миску до основної страви. Залишити на 1-2 години у прохолодному місці. Обсмажити шматки баранячої печінки над розпеченим вугіллям 10-15 хвилин.

Раніше ми розповідали, як правильно очищати печінку перед приготуванням. Невеликі хитрощі вплинуть смак страв.