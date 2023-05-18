Рецепт такого шашлику "зробить" навіть м’ясний
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Смачний та ароматний печінковий шашлик закохає в себе всіх
Зазвичай класичний шашлик готують з м’яса, але зараз уже вигадали багато інших варіантів цієї страви. Наприклад, вегетаріанці можуть поласувати шашликом з овочів та грибів, а любителі риби – найсмачнішою рибною стравою.
Якщо ви любите м’ясні продукти, але хочете чогось незвичайного, можна скуштувати шашлик з печінки за рецептом "Смач". Це дуже корисна страва, що містить безліч вітамінів, мінералів та амінокислот. Якщо печінка готувати на вогні, то в ній розкривається особливий смак та аромат. Тому беремо потрібні продукти і починаємо.
Як приготувати шашлик з печінки
Інгредієнти:
- бараняча печінка – 500 г;
- червоний перець – 1 шт.;
- головка цибулі – 3 шт.;
- сальник;
- сіль;
- кінза, кумін.
Спосіб приготування:
- Зняти тонку плівку з печінки та прибрати жовчні протоки. Нарізати скибочками вагою 50-60 г кожен.
- Покласти у сальник нарізані частини печінки.
- Печінку підсолити та присипати спеціями.
- Кожен шматочок загорнути в сальник, скласти в миску і додати нарізану цибулю.
- Подрібнити кінзу, додати в миску до основної страви.
- Залишити на 1-2 години у прохолодному місці.
- Обсмажити шматки баранячої печінки над розпеченим вугіллям 10-15 хвилин.
Раніше ми розповідали, як правильно очищати печінку перед приготуванням. Невеликі хитрощі вплинуть смак страв.