Трюфельные конфеты из двух ингредиентов: вкуснятина, которую не купишь в магазине

Так просто готовить – и так вкусно есть

Домашние конфеты – отличная альтернатива магазинным сладостям. Они преимущественно несложно готовятся, зато вкус невероятный. Также мы рассказывали, как готовить конфеты а-ля "Баунти " в домашних условиях.

Эти домашние сладости так вкусны, что идти за конфетами в магазин вы больше не захотите. Рецептом поделились на ProstoWay. Самое интересное, что идеальной пропорции нет, ведь вы сами ее выбираете: хотите больше сырного вкуса – кладете больше сыра, больше шоколадного – больше шоколада. Да и шоколад можно выбрать тот, который нравится больше всего.

Ингредиенты:

сливочный творог;

шоколад.

Способ приготовления:

Сыр взбиваем миксером. Шоколад растапливаем удобным способом – на водяной бане или в микроволновке. Оставьте немного шоколада – для поверхности. Соединяем шоколад со взбитым творогом. Тщательно перемешиваем. Руками или с помощью двух ложек формируем из массы шарика. Выкладываем их на разделочную доску, покрытую пищевой пленкой. На 10-15 минут положите конфеты в морозильную камеру. Отдельно растопите шоколад и обваляйте в нем вкусности. Снова положите в холодильник до полного застывания.

Эту последнюю часть шоколада можно заменить порошком какао — это тоже будет очень вкусно. Также мы рассказывали, как готовить вафельный торт с клубникой.