Трюфельні цукерки з двох інгредієнтів: смакота, якої не купиш в магазині

Так просто готувати — і так смачно їсти

Домашні цукерки — чудова альтернатива магазинним солодощам. Вони переважно нескладно готуються, зате смак — неймовірний. Також ми розповідали, як готувати цукерки а-ля "Баунті" в домашніх умовах.

Ці домашні солодощі такі смачні, що йти по цукерки в магазин ви більше не захочете. Рецептом поділились на ProstoWay. Найцікавіше, що ідеальної пропорції немає, адже ви самі її обираєте: хочете більше сирного смаку — кладете більше сиру, більше шоколадного — більше шоколаду. Та й шоколад можна обрати той, який подобається найбільше.

Інгредієнти:

вершковий сир;

шоколад.

Спосіб приготування:

Сир збиваємо міксером. Шоколад розтоплюємо зручним способом — на водяній бані або в мікрохвильовці. Лишіть трохи шоколаду — для поверхні. З’єднуємо шоколад зі збитим сиром. Ретельно перемішуємо. Руками або за допомогою двох ложок формуємо з маси кульки. Викладаємо їх на обробну дошку, вкриту харчовою плівкою. На 10-15 хвилин покладіть цукерки в морозильну камеру. Окремо розтопіть потім шоколад та обваляйте у ньому смаколики. Знову покладіть у холодильник до повного застигання.

Цю останню частину шоколаду можна замінити на порошок какао — це теж буде дуже смачно. Також ми розповідали, як готувати вафельний торт із полуницею.