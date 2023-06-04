Хрустящий картофель ломтиками: в "макдональдс" больше не вернетесь

Нежная серединка и хрустящая корочка

Блюда из картофеля – объедение. Особенно, когда в продаже появляется молодой клубень. Если вы уже готовили картофель в вине, обратите внимание на этот рецепт.

Запеченный картофель, который имеет неповторимую корку и нежную середину – это очень вкусно. Его нельзя приготовить слишком много — ведь рука будет постоянно тянуться к новой порции и за еще одним ломтиком. Рецептом поделились на ProstoWay.

Ингредиенты:

картофель — 1 шт.;

соль, перец, специи;

масло;

крахмал – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Картофель чистим от кожуры. Нарезаем ее ломтиками небольшого размера. Теперь кладем ее в пакет и засыпаем все специи. Это должна быть соль, перец, сухой чеснок, прованские травы, можно любые ваши любимые приправы, подходящие к картофелю. Закрываем пакет. Тщательно все перетряхиваем, чтобы специи распределились и оставляем мариноваться на 5-10 минут. Включаем духовку. Выкладываем картофель на противень, застеленный пергаментом. Запекаем ее при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут.

Когда картофель готов, его можно посыпать свежей мелко порезанной зеленью. Очень вкусно будет, если заморочиться и приготовить фантастический сырный соус.