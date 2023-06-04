Хрумка картопля скибочками: в "макдональдс" більше не повернетесь

Ніжна серединка і хрумка скоринка

Страви з картоплі — смакота. Особливо, коли у продажі з’являється молода бульба. Якщо ви вже готували картоплю у вині, зверніть увагу на цей рецепт.

Запечена картопля, яка має неповторну скоринку та ніжну середину — це дуже смачно. Її не можна приготувати забагато — адже рука буде постійно тягнутися до нової порції та за ще однією скибкою. Рецептом поділились на ProstoWay.

Інгредієнти:

картопля — 1 шт.;

сіль, перець, спеції;

олія;

крохмаль — 1 ст.л.

Спосіб приготування:

Картоплю чистимо від шкірки. Нарізаємо її скибками невеликого розміру. Тепер кладемо її в пакет та засипаємо туди всі спеції. Це має бути сіль, перець, сухий часник, прованські трави, можна будь-які ваші улюблені приправи, що пасують до картоплі. Закриваємо пакет. Ретельно все перетрушуємо, щоб спеції розподілились, і лишаємо маринуватись на 5-10 хвилин. Вмикаємо духовку. Викладаємо картоплю на деко, застелене пергаментом. Запікаємо її при температурі 180 градусів протягом 30-40 хвилин.

Коли картопля готова, її можна притрусити свіжою дрібно порізаною зеленню. Дуже смачно буде, якщо заморочитись і приготувати фантастичний сирний соус.