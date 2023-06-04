Хрумка картопля скибочками: в "макдональдс" більше не повернетесь
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Ніжна серединка і хрумка скоринка
Страви з картоплі — смакота. Особливо, коли у продажі з’являється молода бульба. Якщо ви вже готували картоплю у вині, зверніть увагу на цей рецепт.
Запечена картопля, яка має неповторну скоринку та ніжну середину — це дуже смачно. Її не можна приготувати забагато — адже рука буде постійно тягнутися до нової порції та за ще однією скибкою. Рецептом поділились на ProstoWay.
Інгредієнти:
- картопля — 1 шт.;
- сіль, перець, спеції;
- олія;
- крохмаль — 1 ст.л.
Спосіб приготування:
- Картоплю чистимо від шкірки. Нарізаємо її скибками невеликого розміру. Тепер кладемо її в пакет та засипаємо туди всі спеції. Це має бути сіль, перець, сухий часник, прованські трави, можна будь-які ваші улюблені приправи, що пасують до картоплі.
- Закриваємо пакет. Ретельно все перетрушуємо, щоб спеції розподілились, і лишаємо маринуватись на 5-10 хвилин. Вмикаємо духовку.
- Викладаємо картоплю на деко, застелене пергаментом. Запікаємо її при температурі 180 градусів протягом 30-40 хвилин.
Коли картопля готова, її можна притрусити свіжою дрібно порізаною зеленню. Дуже смачно буде, якщо заморочитись і приготувати фантастичний сирний соус.