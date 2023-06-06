Все попросят рецепт: давно забытая закуска с сардинами

И на перекус, и к праздничному столу

Праздничные закуски – это отдельная категория рецептов. Они должны быть и красивыми, и вкусными, просто как салат "Хризантема". Обратите внимание на этот рецепт вкусной намазки.

Такие бутерброды с сардинами и яйцами готовили давно. Но в какой-то момент их незаслуженно вытеснили модные закуски. Рассказываем, как приготовить вкусную рыбную намазку.

Ингредиенты:

Сардина – 200 г

Яйца вареные – 5 шт

Твердый сыр – 150 г

Майонез – 3-4 ст. л

Багет

Чеснок – 4 зубчика

Зеленый лук, петрушка – по пучку

Помидор

Способ приготовления:

Из сардин сливаем излишнюю жидкость. Разминаем рыбу вилкой. Выкладываем в миску. Добавляем майонез. Трем на среднюю терку вареные яйца и творог. Кладем в рыбу. Мелко шинкуем пучок зеленого лука. Добавляем в массу. Чеснок нарезаем на маленькие слайсы. Багет диагонально режем на ломтики. Помидор делим на две части и нарезаем тонкими дольками. В сковороде с маслом обжариваем чеснок, а затем выкладываем туда же кусочки багета. На поджаренный багет мажем начинку из сардин. Украшаем сверху помидором. Выкладываем петрушку.

Выходит очень вкусное блюдо из простых ингредиентов. Она может как стать быстрым перекусом, так и быть украшением праздничного стола. Также мы рассказывали, как готовить вкусную намазку из скумбрии.