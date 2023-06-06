Все попросят рецепт: давно забытая закуска с сардинами
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И на перекус, и к праздничному столу
Праздничные закуски – это отдельная категория рецептов. Они должны быть и красивыми, и вкусными, просто как салат "Хризантема". Обратите внимание на этот рецепт вкусной намазки.
Такие бутерброды с сардинами и яйцами готовили давно. Но в какой-то момент их незаслуженно вытеснили модные закуски. Рассказываем, как приготовить вкусную рыбную намазку.
Ингредиенты:
- Сардина – 200 г
- Яйца вареные – 5 шт
- Твердый сыр – 150 г
- Майонез – 3-4 ст. л
- Багет
- Чеснок – 4 зубчика
- Зеленый лук, петрушка – по пучку
- Помидор
Способ приготовления:
- Из сардин сливаем излишнюю жидкость. Разминаем рыбу вилкой.
- Выкладываем в миску. Добавляем майонез. Трем на среднюю терку вареные яйца и творог. Кладем в рыбу.
- Мелко шинкуем пучок зеленого лука. Добавляем в массу.
- Чеснок нарезаем на маленькие слайсы. Багет диагонально режем на ломтики. Помидор делим на две части и нарезаем тонкими дольками.
- В сковороде с маслом обжариваем чеснок, а затем выкладываем туда же кусочки багета. На поджаренный багет мажем начинку из сардин.
- Украшаем сверху помидором. Выкладываем петрушку.
Выходит очень вкусное блюдо из простых ингредиентов. Она может как стать быстрым перекусом, так и быть украшением праздничного стола. Также мы рассказывали, как готовить вкусную намазку из скумбрии.