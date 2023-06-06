Рус

Всі попросять рецепт: давно забута закуска з сардинами

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Найсмачніші бутерброди
Найсмачніші бутерброди. Фото Знай юа

І на перекус, і до святкового столу

Святкові закуски — це окрема категорія рецептів. Вони повинні бути і красивими, і смачними, просто як салат "Хризантема". Зверніть увагу на цей рецепт смачної намазки.

Такі бутерброди з сардинами та яйцями готували давно. Та в певний момент їх незаслужено витіснили модні закуски. Розповідаємо, як приготувати смачну рибну намазку.

Інгредієнти:

  • Сардина – 200 г
  • Яйця варені – 5 шт
  • Твердий сир – 150 г
  • Майонез – 3-4 ст. л
  • Багет
  • Часник – 4 зубчики
  • Зелена цибуля, петрушка – по пучку
  • Помідор

Спосіб приготування:

  1. З сардин зливаємо зайву рідину. Розминаємо рибу виделкою.
  2. Викладаємо в миску. Додаємо майонез. Тремо на середню тертку варені яйця та сир. Кладемо до риби.
  3. Дрібно шаткуємо пучок зеленої цибулі. Додаємо в масу.
  4. Часник нарізаємо на невеликі слайси. Багет діагонально ріжемо на скибочки. Помідор ділимо на дві частини та нарізаємо тонкими часточками.
  5. У сковороді з олією обсмажуємо часник, а потім викладаємо туди ж шматочки багета. На підсмажений багет мажемо начинку із сардин.
  6. Прикрашаємо зверху помідором. Викладаємо петрушку.

Виходить дуже смачна страва з простих інгредієнтів. Вона може як стати швидким перекусом, так і бути окрасою святкового столу. Також ми розповідали, як готувати смачну намазку зі скумбрії.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Бутерброди #Сардина