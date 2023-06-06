Всі попросять рецепт: давно забута закуска з сардинами
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І на перекус, і до святкового столу
Святкові закуски — це окрема категорія рецептів. Вони повинні бути і красивими, і смачними, просто як салат "Хризантема". Зверніть увагу на цей рецепт смачної намазки.
Такі бутерброди з сардинами та яйцями готували давно. Та в певний момент їх незаслужено витіснили модні закуски. Розповідаємо, як приготувати смачну рибну намазку.
Інгредієнти:
- Сардина – 200 г
- Яйця варені – 5 шт
- Твердий сир – 150 г
- Майонез – 3-4 ст. л
- Багет
- Часник – 4 зубчики
- Зелена цибуля, петрушка – по пучку
- Помідор
Спосіб приготування:
- З сардин зливаємо зайву рідину. Розминаємо рибу виделкою.
- Викладаємо в миску. Додаємо майонез. Тремо на середню тертку варені яйця та сир. Кладемо до риби.
- Дрібно шаткуємо пучок зеленої цибулі. Додаємо в масу.
- Часник нарізаємо на невеликі слайси. Багет діагонально ріжемо на скибочки. Помідор ділимо на дві частини та нарізаємо тонкими часточками.
- У сковороді з олією обсмажуємо часник, а потім викладаємо туди ж шматочки багета. На підсмажений багет мажемо начинку із сардин.
- Прикрашаємо зверху помідором. Викладаємо петрушку.
Виходить дуже смачна страва з простих інгредієнтів. Вона може як стати швидким перекусом, так і бути окрасою святкового столу. Також ми розповідали, як готувати смачну намазку зі скумбрії.