Всі попросять рецепт: давно забута закуска з сардинами

І на перекус, і до святкового столу

Святкові закуски — це окрема категорія рецептів. Вони повинні бути і красивими, і смачними, просто як салат "Хризантема". Зверніть увагу на цей рецепт смачної намазки.

Такі бутерброди з сардинами та яйцями готували давно. Та в певний момент їх незаслужено витіснили модні закуски. Розповідаємо, як приготувати смачну рибну намазку.

Інгредієнти:

Сардина – 200 г

Яйця варені – 5 шт

Твердий сир – 150 г

Майонез – 3-4 ст. л

Багет

Часник – 4 зубчики

Зелена цибуля, петрушка – по пучку

Помідор

Спосіб приготування:

З сардин зливаємо зайву рідину. Розминаємо рибу виделкою. Викладаємо в миску. Додаємо майонез. Тремо на середню тертку варені яйця та сир. Кладемо до риби. Дрібно шаткуємо пучок зеленої цибулі. Додаємо в масу. Часник нарізаємо на невеликі слайси. Багет діагонально ріжемо на скибочки. Помідор ділимо на дві частини та нарізаємо тонкими часточками. У сковороді з олією обсмажуємо часник, а потім викладаємо туди ж шматочки багета. На підсмажений багет мажемо начинку із сардин. Прикрашаємо зверху помідором. Викладаємо петрушку.

Виходить дуже смачна страва з простих інгредієнтів. Вона може як стати швидким перекусом, так і бути окрасою святкового столу. Також ми розповідали, як готувати смачну намазку зі скумбрії.