Тропические кексы "Колибри": изысканный десерт своими руками
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Удивите близких тропическим вкусом
Мы рассказывали, как готовить нежное розовое варенье. Но если хочется вкусненького здесь и сейчас, обратите внимание на этот рецепт ярких кексиков с глазурью из сливочного творога.
Выпечка получается ореховой, фруктовой, кокосовой. В США аналогичный торт популярен из 70-х. Рецептом разделились на портале Hazda.
Ингредиенты:
- Сливочное масло — 200 г
- Сахар — 150 г
- Яйца — 2 шт
- Ваниль
- Банановое пюре — 100 г
- Кокосовая стружка
- Консервированный ананас – несколько кусочков
- Мука — 150 г
- Пищевая сода
- Корица, кардамон — по вкусу
- Соль — щепотка
- Орехи пекан или другие
Для крема:
- Масло
- Сливочный сыр
- Ваниль
- Соль
- Сахарная пудра
Способ приготовления:
- Духовку разогреваем до 180 °C. Смешиваем влажные ингредиенты и сахар.
- Миксером взбиваем сливочное масло и сахар до получения светлой и пышной массы. Это займет примерно 6-7 минут. По одному добавляем яйца и полностью перемешиваем, затем добавляем ваниль.
- В отдельной миске смешиваем бананы, кокос и ананас (с него нужно слить воду). В другом сосуде смешиваем сухие ингредиенты: муку, пищевую соду, корицу, кардамон и соль. Добавляем к масляно-яичной смеси. Перемешиваем, пока не станет однородным.
- Нарезаем орехи. Кладем в тесто вместе с фруктами и перемешиваем.
- Формы для кексов заполняем тестом на ¾ и выпекаем примерно 20-25 минут.
- Для крема миксером взбиваем масло и сливочный сыр до пышности без комочков. Добавляем соль и ваниль и перемешиваем. Взбивая на низких оборотах, добавляем сахарную пудру по ¼ стакана за раз, пока она полностью не перемешается.
- Когда кексы охладятся, выложите на них из кондитерского мешка "шапочки" из крема. Посыпьте орешками.
Кексы получаются невероятно влажными, яркими и вкусными. Также мы рассказывали, как варить нежное клубничное желе.