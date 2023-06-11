Тропические кексы "Колибри": изысканный десерт своими руками

Удивите близких тропическим вкусом

Мы рассказывали, как готовить нежное розовое варенье. Но если хочется вкусненького здесь и сейчас, обратите внимание на этот рецепт ярких кексиков с глазурью из сливочного творога.

Выпечка получается ореховой, фруктовой, кокосовой. В США аналогичный торт популярен из 70-х. Рецептом разделились на портале Hazda.

Ингредиенты:

Сливочное масло — 200 г

Сахар — 150 г

Яйца — 2 шт

Ваниль

Банановое пюре — 100 г

Кокосовая стружка

Консервированный ананас – несколько кусочков

Мука — 150 г

Пищевая сода

Корица, кардамон — по вкусу

Соль — щепотка

Орехи пекан или другие

Для крема:

Масло

Сливочный сыр

Ваниль

Соль

Сахарная пудра

Способ приготовления:

Духовку разогреваем до 180 °C. Смешиваем влажные ингредиенты и сахар. Миксером взбиваем сливочное масло и сахар до получения светлой и пышной массы. Это займет примерно 6-7 минут. По одному добавляем яйца и полностью перемешиваем, затем добавляем ваниль. В отдельной миске смешиваем бананы, кокос и ананас (с него нужно слить воду). В другом сосуде смешиваем сухие ингредиенты: муку, пищевую соду, корицу, кардамон и соль. Добавляем к масляно-яичной смеси. Перемешиваем, пока не станет однородным. Нарезаем орехи. Кладем в тесто вместе с фруктами и перемешиваем. Формы для кексов заполняем тестом на ¾ и выпекаем примерно 20-25 минут. Для крема миксером взбиваем масло и сливочный сыр до пышности без комочков. Добавляем соль и ваниль и перемешиваем. Взбивая на низких оборотах, добавляем сахарную пудру по ¼ стакана за раз, пока она полностью не перемешается. Когда кексы охладятся, выложите на них из кондитерского мешка "шапочки" из крема. Посыпьте орешками.

Кексы получаются невероятно влажными, яркими и вкусными. Также мы рассказывали, как варить нежное клубничное желе.