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Тропічні кекси "Колібрі": вишуканий десерт своїми руками

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ці кекси не залишать байдужими нікого
Ці кекси не залишать байдужими нікого. Фото shuba.life

Здивуйте близьких тропічним смаком

Ми розповідали, як готувати ніжне трояндове варення. Але якщо хочеться смачненького тут і зараз, зверніть увагу на цей рецепт яскравих кексиків з глазур’ю із вершкового сиру.

Випічка виходить горіховою, фруктовою, кокосовою. В США аналогічний торт популярний з 70-х. Рецептом поділились на порталі Hazda.

Інгредієнти:

  • Вершкове масло — 200 г
  • Цукор — 150 г
  • Яйця — 2 шт
  • Ваніль
  • Бананове пюре — 100 г
  • Кокосова стружка
  • Консервований ананас — кілька шматочків
  • Борошно — 150 г
  • Харчова сода
  • Кориця, кардамон — до смаку
  • Сіль — дрібка
  • Горіхи пекан або інші

Для крему:

  • Масло
  • Вершковий сир
  • Ваніль
  • Сіль
  • Цукрова пудра

Спосіб приготування:

  1. Духовку розігріваємо до 180 °C. Змішуємо вологі інгредієнти та цукор.
  2. Міксером збиваємо вершкове масло та цукор до отримання світлої та пишної маси. Це займе десь 6-7 хвилин. По одному додаємо яйця й повністю перемішуємо, потім додаємо ваніль.
  3. В окремій мисці змішуємо банани, кокос і ананас (з нього треба злити воду). В іншій посудині змішуємо сухі інгредієнти: борошно, харчову соду, корицю, кардамон і сіль. Додаємо до масляно-яєчної суміші. Перемішуємо, поки не стане однорідним.
  4. Нарізаємо горіхи. Кладемо їх у тісто разом з фруктами та перемішуємо.
  5. Форми для кексів заповнюємо тістом на ¾ і випікаємо приблизно 20-25 хвилин.
  6. Для крему міксером збиваємо масло та вершковий сир до пишності без грудочок. Додаємо ваніль і сіль і перемішуємо. Збиваючи на низьких обертах, додаємо цукрову пудру по ¼ склянки за раз, поки вона повністю не перемішається.
  7. Коли кекси охолонуть, викладіть на них з кондитерського мішка "шапочки" з крему. Посипте горішками.

Кекси виходять неймовірно вологими, яскравими та смачними. Також ми розповідали, як варити ніжне полуничне желе.

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#Рецепт #Випічка #Десерт #Кекси