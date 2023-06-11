Тропічні кекси "Колібрі": вишуканий десерт своїми руками
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Здивуйте близьких тропічним смаком
Ми розповідали, як готувати ніжне трояндове варення. Але якщо хочеться смачненького тут і зараз, зверніть увагу на цей рецепт яскравих кексиків з глазур’ю із вершкового сиру.
Випічка виходить горіховою, фруктовою, кокосовою. В США аналогічний торт популярний з 70-х. Рецептом поділились на порталі Hazda.
Інгредієнти:
- Вершкове масло — 200 г
- Цукор — 150 г
- Яйця — 2 шт
- Ваніль
- Бананове пюре — 100 г
- Кокосова стружка
- Консервований ананас — кілька шматочків
- Борошно — 150 г
- Харчова сода
- Кориця, кардамон — до смаку
- Сіль — дрібка
- Горіхи пекан або інші
Для крему:
- Масло
- Вершковий сир
- Ваніль
- Сіль
- Цукрова пудра
Спосіб приготування:
- Духовку розігріваємо до 180 °C. Змішуємо вологі інгредієнти та цукор.
- Міксером збиваємо вершкове масло та цукор до отримання світлої та пишної маси. Це займе десь 6-7 хвилин. По одному додаємо яйця й повністю перемішуємо, потім додаємо ваніль.
- В окремій мисці змішуємо банани, кокос і ананас (з нього треба злити воду). В іншій посудині змішуємо сухі інгредієнти: борошно, харчову соду, корицю, кардамон і сіль. Додаємо до масляно-яєчної суміші. Перемішуємо, поки не стане однорідним.
- Нарізаємо горіхи. Кладемо їх у тісто разом з фруктами та перемішуємо.
- Форми для кексів заповнюємо тістом на ¾ і випікаємо приблизно 20-25 хвилин.
- Для крему міксером збиваємо масло та вершковий сир до пишності без грудочок. Додаємо ваніль і сіль і перемішуємо. Збиваючи на низьких обертах, додаємо цукрову пудру по ¼ склянки за раз, поки вона повністю не перемішається.
- Коли кекси охолонуть, викладіть на них з кондитерського мішка "шапочки" з крему. Посипте горішками.
Кекси виходять неймовірно вологими, яскравими та смачними. Також ми розповідали, як варити ніжне полуничне желе.