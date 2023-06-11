Тропічні кекси "Колібрі": вишуканий десерт своїми руками

Здивуйте близьких тропічним смаком

Ми розповідали, як готувати ніжне трояндове варення. Але якщо хочеться смачненького тут і зараз, зверніть увагу на цей рецепт яскравих кексиків з глазур’ю із вершкового сиру.

Випічка виходить горіховою, фруктовою, кокосовою. В США аналогічний торт популярний з 70-х. Рецептом поділились на порталі Hazda.

Інгредієнти:

Вершкове масло — 200 г

Цукор — 150 г

Яйця — 2 шт

Ваніль

Бананове пюре — 100 г

Кокосова стружка

Консервований ананас — кілька шматочків

Борошно — 150 г

Харчова сода

Кориця, кардамон — до смаку

Сіль — дрібка

Горіхи пекан або інші

Для крему:

Масло

Вершковий сир

Ваніль

Сіль

Цукрова пудра

Спосіб приготування:

Духовку розігріваємо до 180 °C. Змішуємо вологі інгредієнти та цукор. Міксером збиваємо вершкове масло та цукор до отримання світлої та пишної маси. Це займе десь 6-7 хвилин. По одному додаємо яйця й повністю перемішуємо, потім додаємо ваніль. В окремій мисці змішуємо банани, кокос і ананас (з нього треба злити воду). В іншій посудині змішуємо сухі інгредієнти: борошно, харчову соду, корицю, кардамон і сіль. Додаємо до масляно-яєчної суміші. Перемішуємо, поки не стане однорідним. Нарізаємо горіхи. Кладемо їх у тісто разом з фруктами та перемішуємо. Форми для кексів заповнюємо тістом на ¾ і випікаємо приблизно 20-25 хвилин. Для крему міксером збиваємо масло та вершковий сир до пишності без грудочок. Додаємо ваніль і сіль і перемішуємо. Збиваючи на низьких обертах, додаємо цукрову пудру по ¼ склянки за раз, поки вона повністю не перемішається. Коли кекси охолонуть, викладіть на них з кондитерського мішка "шапочки" з крему. Посипте горішками.

Кекси виходять неймовірно вологими, яскравими та смачними. Також ми розповідали, як варити ніжне полуничне желе.