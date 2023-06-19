Настоящее лето в банке: рецепт черешни в собственном соку
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Удивите гостей вкуснятиной
Зимой часто хочется вспомнить темную и приятную пору лета: солнце, вкусные свежие фрукты и ягоды, длинные и яркие дни. Если вы часто страдаете из-за ностальгии по летней поре, этот рецепт черешни в собственном соку — для вас.
Такой способ по рецепту "Мета" – это оригинальная заготовка на зиму. Черешня в собственном соку просто готовится, ее можно есть как самостоятельно, так и использовать для приготовления других десертов или добавлять в выпечку. К тому же ягоды отлично пропитываются соком, остаются целыми и не трескаются.
Как приготовить черешню в собственном соку
Ингредиенты:
- 500 г черешни;
- 600 г сахара;
- щепотка лимонной кислоты.
Способ приготовления:
- Ягоды очистите от косточек. Затем замочите черешню в растворе воды и соли в соотношении 1 литр воды — чайная ложка соли. Так можно избавиться от вредителей.
- Затем засыпьте ягоды сахаром и оставьте в темном месте на 8 часов. Сахар растворится, а черешня пустит сок.
- Кастрюлю с ягодами поставьте на плиту, доведите до кипения и варите в течение 7-8 минут. Пенку обязательно снимайте.
- Банки простерилизуйте и наполните их черешней.
- Добавьте в сироп немного лимонной кислоты и варите еще несколько минут. Добавьте сироп в банки.
- Закатайте банки крышкой и переверните дном вверх, пока они полностью не остынут. Накройте чем-то теплым. В дальнейшем храните в прохладном месте.
Мы уже рассказывали, что стерилизовать банки можно не только парой. "Телеграф" делился тремя способами, как это сделать наилучшим образом.