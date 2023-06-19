Справжнє літо у банці: рецепт черешні у власному соку

Здивуйте гостей смакотою

Взимку часто хочеться згадати темну та приємну пору літа: сонце, смачні свіжі фрукти та ягоди, довгі та яскраві дні. Якщо ви часто страждаєте через ностальгію за літом, цей рецепт черешні у власному соку — для вас.

Такий спосіб за рецептом "Мета" – це оригінальна заготівля на зиму. Черешня у власному соку просто готується, її можна їсти як самостійно, так і використовувати для приготування інших десертів або додавати у випічку. До того ж ягоди добре просочуються соком, залишаються цілими і не тріскаються.

Як приготувати черешню у власному соку

Інгредієнти:

500 г черешні;

600 г цукру;

щіпка лимонної кислоти.

Спосіб приготування:

Ягоди очистіть від кісточок. Потім замочіть черешню у розчині води та солі у співвідношенні 1 літр води – чайна ложка солі. Так можна позбутися шкідників. Потім засипте ягоди цукром і залиште у темному місці на 8 годин. Цукор розчиниться, а черешня пустить сік. Каструлю з ягодами поставте на плиту, доведіть до кипіння і варіть 7-8 хвилин. Пінку обов’язково знімайте. Банки простерилізуйте та наповніть їх черешнею. Додайте в сироп трохи лимонної кислоти та варіть ще кілька хвилин. Додайте сироп у банки. Закатайте банки кришкою і переверніть дном нагору, поки вони повністю не охолонуть. Накрийте чимось теплим. Надалі зберігайте у прохолодному місці.

Ми вже розповідали, що стерилізувати банки можна не лише парою. "Телеграф" ділився трьома способами, як це зробити якнайкраще.